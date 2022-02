Polen wil niet in actie komen tegen Rusland in strijd om WK-ticket: ’Tijd voor actie’

De Poolse voetbalbond laat bij monde van Cezary Kulesza weten daar geen trek in te hebben. „Geen woorden meer, het is tijd om te handelen”, zegt de bondsvoorzitter. „Door de escalatie van de agressie van Rusland richting Oekraïne is het Poolse nationale team niet van plan om de play-off wedstrijd tegen het Russische nationale team te spelen. Dit is de enige juiste beslissing. We zijn in gesprek met de federaties van Zweden en Tsjechië om een gemeenschappelijk standpunt naar voren te brengen aan de FIFA.”

Robert Lewandowski, de grote ster van het Poolse voetbal, schrijft op social media de woorden van Kulesza te steunen. „De enige juiste beslissing! Ik kan me niet voorstellen een wedstrijd te spelen tegen het Russische nationale team in een situatie waarin de gewapende agressie in Oekraïne voortduurt. Russische voetballers en fans zijn hier niet verantwoordelijk voor, maar we kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is.”

Ook de ervaren Poolse verdediger Kamil Glik spreekt zich uit. „Wij, de spelers van het Poolse nationale elftal, hebben samen met de Poolse voetbalbond besloten dat wij, als gevolg van de Russische agressie tegen Oekraïne, niet van plan zijn te spelen in de play-off wedstrijd tegen Rusland. Het is geen gemakkelijke beslissing, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven dan voetbal. Onze gedachten gaan uit naar de Oekraïense natie en onze vriend uit het nationale team, Tomasz Kędziora, die nog steeds in Kiev is met zijn familie."

Eerder drongen de voetbalbonden van Polen, Zweden en Tsjechië in een gezamenlijke brief richting de UEFA en FIFA aan om naar alternatieven te kijken in verband met de Russische invasie in Oekraïne. Zweden en Tsjechië zitten in de andere halve finale van deze play-off.