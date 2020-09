Liefst 20.000 fans kunnen Verstappen in actie zien bij Grand Prix van de Eifel

De organisatie van de Grand Prix van de Eifel heeft van de regionale autoriteiten toestemming gekregen om fans toe te laten. De koningsklasse van de autosport keert na zeven jaar terug op het beroemde circuit. De race is op zondag 11 oktober.

De kaartverkoop start dinsdag. Vanaf 199 euro kunnen de autosportliefhebbers van vrijdag tot en met zondag bij het hele raceweekeinde aanwezig zijn.

Later toegevoegd

De GP op de Nürburgring stond aanvankelijk niet op de kalender voor dit jaar, maar werd daar in juli aan toegevoegd toen het programma als gevolg van de coronacrisis overhoop was gegooid. Heel wat races van het oorspronkelijke schema konden niet doorgaan, zoals de Dutch GP op Zandvoort. Pas bij de laatste Grand Prix, ruim een week geleden op Mugello, werd een beperkt aantal fans toegelaten op het circuit.

De Duitse coureur Sebastian Vettel was in 2013 in een Red Bull-bolide de laatste winnaar op de ruim 5,1 kilometer lange Nürburgring. De GP van Duitsland verhuisde daarna naar Hockenheim.

