Erik ten Hag spreekt van mentaal probleem, Daley Blind noemt gelijkspel schandalig

„Dit is zeker iets mentaals”, zei trainer Erik ten Hag na afloop. „Ik heb het steeds over hongerigheid. Daar gaan waar je de tegenstander pijn kan doen, investeren in elkaar en investeren om een goal te maken. Als je dan op een plek bent om pijn te doen, moet je het finishen. Dat mis ik in dit soort wedstrijden.”

Toch zoekt hij niet naar excuses. „Geen ’maren’ of ’als’. We moeten gewoon leveren van het begin af aan. De interlandperiode kan dit keer misschien wel eens een voordeel zijn. Als ze bij de nationale ploeg nieuwe energie weten te halen.”

Schandalig

Daley Blind had geen goed woord over voor het spel van Ajax tegen Go Ahead Eagles (0-0). „Het is gewoon schandalig dat we niet winnen”, zei hij. Ajax verloor de tweede keer op rij punten in de Eredivisie, na het gelijkspel van vorige week tegen Heracles Almelo. „Als je kampioen wilt worden, dan moet je van de kleintjes winnen”, zei Blind. „Maar dat doen we dus niet.”

Ajax is na vier wedstrijden in de Champions League nog zonder puntenverlies en al zeker van een plaats in de achtste finales. In de Eredivisie is het aantal verliespunten al opgelopen tot 9. „We hadden in de eerste helft meer moeten investeren in loopacties”, zei Blind bij ESPN. „Zo trek je de defensie van de tegenstander uit elkaar. Maar in de tweede helft hebben we ook voldoende kansen gehad. Die moeten er gewoon in.”