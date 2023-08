Wonderbaarlijke ontsnapping helpt Thiem naar eindstrijd in Oostenrijk

Het is voor de 29-jarige Thiem zijn eerste finale sinds zijn slepende polsblessure. De US Open-kampioen van 2020 miste een groot deel van 2021 en 2022 door de blessure en zijn rentree verliep allesbehalve voorspoedig.

Bekijk hier hoe Thiem de wedstrijd nog wint

„Ik weet niet eens of nog iets zinnigs kan zeggen”, zei Thiem na zijn zwaarbevochten zege. „Dit was de langste best-of-three-wedstrijd van mijn leven, zelfs als kind heb ik nooit zo lang gespeeld. Elke game duurde bijna lang.”

Zaterdag neemt Thiem het in de finale op tegen de Argentijn Sebastian Baez. De nummer 72 van de wereld won eerder op de dag van de als eerste geplaatste Tomas Martin Etcheverry, eveneens een Argentijn. Thiem won het toernooi in eigen land in 2019. In 2014 was hij ook finalist.