Dumoulin geopereerd: stuk grind in zijn knie

Bij de 28-jarige wielrenner werd een stukje grind uit zijn knie verwijderd. Het stuk grind zorgde voor een ontsteking, meldt de arts van Team Sunweb, Camiel Aldershof. Aanvankelijk werd gedacht dat een carbonsplintertje de boosdoener was.

Dumoulin stapte zaterdagochtend uit het Critérium du Dauphiné, omdat hij opnieuw last had gekregen van het gewricht. De Giro-winnaar van 2017 kwam in de Ronde van Italië eerder dit jaar zwaar ten val. Bij die crash kwam het grind in de knie van de balende Limburger.

Bekijk ook: Klok tikt in nadeel van Tom Dumoulin

Dumoulin heeft maandagochtend een proefrit gemaakt en gaat nu op hoogtestage in Frankrijk. Het doel is om op 6 juli topfit aan de start te verschijnen van de Tour de France. In 2018 hoefde Dumoulin in het eindklassement van de grootste wielerronde alleen Geraint Thomas voor te laten.

Bekijk ook: Dumoulin voor scan naar Nederland