Ajax pokert met 23 miljoen Ryan Gravenberch

Voor de eindstrijd in De Kuip noemde technisch manager Gerry Hamstra de parel van de Amsterdamse opleiding nog een van de grootste talenten van Europa. Inmiddels is duidelijk dat er met de mogelijke transfersom van de middenvelder wordt gepokerd.

Bayern München heeft bij Ajax een officieel bod neergelegd van 17 miljoen euro vast en maximaal 6 miljoen euro aan bonussen, nadat eerder een bod van 15 miljoen euro vast en 10 miljoen variabel was gedaan. Hamstra, zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar en financieel directeur Susan Lenderink verlangen (in totaal) 30 miljoen euro.

Omdat de Duitsers inmiddels hebben aangegeven niet verder te willen gaan, komt Gravenberch in een spagaat. De Amsterdammer, die vanwege het plan dat Bayern met hem heeft alleen naar München wil, is dankbaar voor zijn opleiding en zegt met regelmaat te hopen dat Ajax iets aan hem verdient. 23 miljoen euro vindt hij – voor iemand met een contract tot medio 2023 – een uitstekende prijs.

Verwerpt Ajax het alles-of-niets-bod, dan is de kans groot dat Gravenberch zijn laatste contractjaar ingaat en in de zomer van 2023 gratis naar Bayern München of een andere club verkast. Dat daarbij een link zal worden gelegd met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola, die in het verleden vaker op transfervrije vertrekken aanstuurde, neemt de speler in dat geval voor lief, omdat hij Ajax de kans heeft geboden wél een mooie transfersom te incasseren.

De speler en zijn management hopen echter dat Ajax en Bayern München een akkoord bereiken.