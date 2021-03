Alle F1-auto’s op een rij: Haas in Russische kleuren

McLaren

McLaren presenteerde als eerste Formule 1-team de auto voor het nieuwe seizoen, de MCL35M. Daniel Ricciardo is bij de renstal de nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Ricciardo vervangt de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz. McLaren is daarnaast ten opzichte van vorig jaar het enige team dat een motor van een andere fabrikant heeft. De Renault-krachtbron is verruild voor een exemplaar van Mercedes.

AlphaTauri

AlphaTauri heeft op 19 februari als tweede team de bolide voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zijn in 2021 de trotse coureurs in de AT02, de nieuwe auto van de renstal.

Alfa Romeo

Alfa Romeo presenteerde de auto, C41, voor 2021 op 22 februari via een liveshow op Youtube met een groot Songfestival-gehalte. De kleuren rood en wit zijn wat door elkaar gehusseld, in vergelijking met vorig jaar. Het rijdersduo is dit jaar hetzelfde met eenmalig wereldkampioen Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.

Red Bull Racing

Ook Red Bull Racing heeft de auto voor het nieuwe seizoen geopenbaard. Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez gaan in onderstaande RB16B jagen op de Mercedessen.

Mercedes

Lewis Hamilton gaat met een zwarte Mercedes op jacht naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1. De Duitse renstal heeft de auto voor het nieuwe seizoen, de W12, grotendeels zwart gespoten. De Mercedessen waren voorheen vooral zilvergrijs van kleur, maar vorig jaar veranderde het team van kleur, als statement tegen racisme en discriminatie.

De 36-jarige Hamilton, die pas een maand geleden zijn handtekening zette onder een contract voor dit jaar bij Mercedes, houdt zich nadrukkelijk bezig met de strijd tegen racisme en discriminatie. Op aandringen van de Brit veranderde Mercedes vorig jaar ook de kleurstelling van de bolides. Op de W12 voor 2021 loopt het zwart aan de achterzijde van de auto over in zilvergrijs. De bolide heeft ook rode en groene accenten, de kleuren van de twee grote sponsoren die op de bolide staan.

Hamilton vormt dit jaar opnieuw het rijdersduo van Mercedes met Valtteri Bottas uit Finland. Eind deze maand is in Bahrein de openingsrace.

Hamilton ziet in zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas zijn grootste rivaal op de baan. „Hij is heel moeilijk te verslaan.”

De Brit denkt dat Red Bull met de Mexicaan Sergio Pérez als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen een beter duo heeft dan vorig jaar, toen Alexander Albon het rijderskoppel vormde met de Nederlander. „Red Bull heeft nu een sterker duo. Bij Ferrari waait ook een frisse wind en Sebastian Vettel brengt bij Aston Martin ervaring en expertise met zich mee. Het wordt weer een enerverend jaar.”

Alpine

Alpine, voorheen Renault, presenteerde zijn eerste Formule 1 auto: de A521, waarin de Franse kleuren goed terugkomen. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso (39) keert terug bij het team, naast Esteban Ocon. Daniil Kvyat gaat aan de slag als reservecoureur.

Teambaas Cyril Abiteboul is op zijn beurt vertrokken. Bij Alpine is de hoop vooral gevestigd op volgend seizoen, waarin het een extra slag hoopt te slaan bij de invoering van nieuwe auto’s in de Formule 1.

„Het is fantastisch om de krachtige, welluidende naam Alpine op een Formule 1-auto te zien”, zei Luca de Meo, de baas van Groupe Renault. „Nieuwe kleuren, nieuwe teamleiding, ambitieuze plannen: het is een nieuwe start, voortbouwend op een geschiedenis van ruim veertig jaar. We combineren de kwaliteiten van Alpine als het gaat om authenticiteit, elegantie en bravoure met onze expertise op het gebied van chassis en motoren.”

Alonso greep in 2005 en 2006 de wereldtitel in de Formule 1 in een blauwe racewagen van Renault. „De auto ziet er geweldig uit en ik bewaar dierbare herinneringen aan racen in een blauwe Formule 1-auto.” Alonso was niet bij de presentatie vanwege de coronamaatregelen. Ook herstelt de coureur nog van een fietsongeluk waarbij hij een gebroken kaak opliep.

Ocon zei ook blij te zijn met de nieuwe kleuren van zijn wagen én met zijn nieuwe teamgenoot. „Als Fransman ben ik trots dat de Franse vlag op de auto prijkt. De samenwerking met Fernando wordt fantastisch. Hij is een coureur naar wie ik heb opgekeken en die me lang heeft geïnspireerd.”

Aston Martin

Aston Martin heeft woensdag de bolide voor het nieuwe Formule 1-seizoen onthuld. Coureurs Sebastian Vettel, goed voor vier wereldtitels, en Lance Stroll trokken rond 16.00 uur het doek van hun nieuwe groene wagen.

Het team heette vorig jaar Racing Point. Het roze van de afgelopen jaren wordt nu ingeruild voor het kenmerkende groen van de Britse autofabrikant. Aston Martin was in 1960 voor het laatst actief in de koningsklasse van de autosport.

Teambaas Otmar Szafnauer zag zijn renstal vorig jaar als vierde eindigen in het constructeurskampioenschap en is vooruitblikkend op 2021 optimistisch gestemd. „De auto ziet er snel uit en als een bolide er snel uitziet, is hij meestal ook snel.”

Haas

Het team van Haas gaat komend seizoen op de Russische toer en gaat rijden in de kleuren wit, blauw en rood. Het heeft alles te maken met het instappen van het Russische Uralkali, een van de grootste producenten van potas, een meststof, ter wereld.

Het bedrijf wordt bovendien naamgever van het team. Haas gaat daardoor vanaf nu officeel door het leven als Uralkali Haas F1 Team.

Uralkali is als sponsor al langer verbonden aan nieuwkomer Nikita Mazepin. De vader van de Russische coureur is een belangrijke aandeelhouder binnen het bedrijf. Mazepin gaat bij Haas een duo vormen met Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Romain Grosjean en Kevin Magnussen, die afgelopen seizoen voor Haas reden, zijn niet langer verbonden aan het team.

„We vliegen het seizoen aan met een nieuwe titelsponsor en twee nieuwe coureurs”, aldus teambaas Günther Steiner. „Het wordt een bijzonder jaar, hopelijk op een goede manier, het wordt ook een leerjaar. Want natuurlijk kijken we al vooruit naar 2022, wanneer de nieuwe regels van kracht worden. Het is geen geheim dat we de 2021-bolide niet zullen doorontwikkelen.”

Overige teams

Williams, Williams FW43B, 5 maart

Ferrari, Ferrari SF21, 10 maart

Het Formule 1-seizoen start op 28 maart in Bahrein. Twee weken eerder, op 12, 13 en 14 maart, zijn daar ook de voorbereidingstests.

