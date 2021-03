Formule 1: alle nieuwe auto’s op een rij

McLaren heeft als eerste Formule 1-team de auto voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt, de MCL35M. Daniel Ricciardo is bij de renstal de nieuwe teamgenoot van Lando Norris. Ricciardo vervangt de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz. McLaren is daarnaast ten opzichte van vorig jaar het enige team dat een motor van een andere fabrikant heeft. De Renault-krachtbron is verruild voor een exemplaar van Mercedes.

Daniel Ricciardo en Lando Norris hebben het naar de zin. Ⓒ McLaren

Ⓒ McLaren

Ⓒ McLaren

AlphaTauri heeft op 19 februari als tweede team de bolide voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zijn in 2021 de trotse coureurs in de AT02, de nieuwe auto van de renstal.

Yuki Tsunoda en Pierre Gasly poseren met de AT02. Ⓒ AlphaTauri

De nieuwe bolide van AlphaTauri. Ⓒ AlphaTauri

Alfa Romeo presenteerde de auto, C41, voor 2021 op 22 februari via een liveshow op Youtube met een groot Songfestival-gehalte. De kleuren rood en wit zijn wat door elkaar gehusseld, in vergelijking met vorig jaar. Het rijdersduo is dit jaar hetzelfde met eenmalig wereldkampioen Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi.

Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi en reservecoureur Robert Kubica. Ⓒ Alfa Romeo

De C41 waarin het in 2021 moet gebeuren voor Alfa Romeo. Ⓒ Alfa Romeo

Ook Red Bull Racing heeft de auto voor het nieuwe seizoen geopenbaard. Max Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Sergio Pérez gaan in onderstaande RB16B jagen op de Mercedessen.

De nieuwe bolide van Max Verstappen Ⓒ Red Bull

De auto waarin Max Verstappen en Sergio Perez Mercedes moet gaan bestrijden. Ⓒ Red Bull

Mercedes heeft de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd, de W12. Net als vorig jaar is de bolide overwegend zwart. Grootste verschil in de auto’s van dit jaar ten opzichte van vorig jaar zijn de aanpassingen aan de vloer, zo ook bij Mercedes.

Het team gaat met Lewis Hamilton op jacht naar een achtste wereldtitel voor de Brit. Samen met Valtteri Bottas moet ook de constructeurstitel weer binnengehaald worden.

Alpine, Alpine A521, 2 maart

Aston Martin, n.n.b, 3 maart

Haas, Haas VF-21, 4 maart

Williams, Williams FW43B, 5 maart

Ferrari, Ferrari SF21, 10 maart

Het Formule 1-seizoen start op 28 maart in Bahrein. Twee weken eerder, op 12, 13 en 14 maart, zijn daar ook de voorbereidingstests.

In een nieuwe Formule 1-podcast met voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren: wat zijn de verwachtingen van alle auto’s en nieuwkomers: