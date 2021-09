Premium Het beste van De Telegraaf

Opmaat naar meer Met complimenten overladen Dutch Open zelf de grote winnaar

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Kristoffer Broberg kust de beker die hoort bij de eindzege op het Dutch Open. Het enthousiasme spatte er vanaf tijdens het toernooi in Cromvoirt. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

CROMVOIRT - De eerste schreden van het Dutch Open op Bernardus Golf smaken evenals Bernardus-wijn naar meer. Het was een zegen dat het golftoernooi na vele corona-obstakels georganiseerd kon worden, omdat in het zonovergoten Brabant de basis werd gelegd voor een glansrijke toekomst. De verrassende Zweedse nummer 772 van de wereld Kristoffer Broberg tilde na een angstaanjagende slotronde de beker omhoog, maar de grote winnaar was het Dutch Open zelf.