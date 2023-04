Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Fans Liverpool klagen UEFA aan na chaos finale Champions League

17:45 uur Bijna achthonderd fans van Liverpool gaan juridische stappen ondernemen tegen de UEFA, na de chaos vorig seizoen rond de finale van de Champions League tussen hun club en Real Madrid in Parijs. Ze stellen de overkoepelende organisatie onder meer verantwoordelijk voor persoonlijk letsel, zoals verwondingen.

Advocatenkantoor Leigh Day liet persbureau Reuters weten op te treden namens de slachtoffers. Het bureau doet dat namens 887 gedupeerden, op een totaal van ruim duizend cliënten in de betreffende zaak. De UEFA betaalde de supporters van Liverpool eerder wel het geld van hun tickets terug, nadat een onafhankelijke onderzoekscommissie de organisatie verantwoordelijk had gesteld voor de chaos.

Het liep in Parijs voor het duel al uit de hand, vermoedelijk omdat er veel ongeldige toegangsbewijzen in omloop waren. Na afloop werden fans in de omgeving van het stadion belaagd en beroofd. Ook de aanhang van Real Madrid is ontevreden over de wijze waarop de UEFA de zaak heeft afgehandeld.

Real Madrid won het duel met 1-0.

Haaland hervat na liesblessure training bij Manchester City

16:34 uur Erling Haaland heeft woensdag de groepstraining bij Manchester City hervat. De Noorse aanvaller stond de laatste paar weken aan de kant met een liesblessure en miste zaterdag de competitiewedstrijd tegen Liverpool en daarvoor ook twee EK-kwalificatiewedstrijden met zijn land.

Haaland (22) zou komend weekeinde in de Premier League zijn rentree kunnen maken tegen het laaggeklasseerde Southampton. Mogelijk dat trainer Pep Guardiola geen risico met de topscorer wil nemen met het oog op de ontmoeting kort daarna met Bayern München in de kwartfinales van de Champions League.

Sinds hij in de zomer overkwam van Borussia Dortmund, maakte Haaland 42 doelpunten voor Manchester City.

Volleybalster Buijs (31) pauzeert interlandloopbaan

15:49 uur Volleybalster Anne Buijs heeft haar interlandloopbaan ’on hold’ gezet. De 31-jarige Buijs, goed voor 321 interlands, hoopt in de toekomst misschien weer voor Oranje uit te komen.

„Ik heb na het WK in eigen land lang nagedacht en natuurlijk vind ik het nog steeds een eer om voor Nederland uit te komen, maar de afgelopen jaren zijn heel intens geweest”, aldus Buijs, die al op haar zestiende debuteerde in Oranje. „Het clubvolleybal én het internationale seizoen geven je weinig tijd om echt even een stap terug te kunnen doen, dus moet ik voor mijn gevoel nu een keuze maken.”

Buijs speelt momenteel in Brazilië, voor Dentil/Praia Clube. Vorige maand trouwde ze met een ploeggenote.

Buijs heeft bondscoach Felix Koslowski, die in januari werd aangesteld, al ingelicht. „Ik heb hem verteld dat ik voorlopig niet beschikbaar ben en deze zomer een pauze neem. Ik gooi zeker niet de deur voor 100 procent dicht.”

Hockeyclub Oranje-Rood ziet Briels terugkeren naar België

14:20 uur Hockeyclub Oranje-Rood neemt na dit seizoen afscheid van de Belgische hockeyer Thomas Briels. De 35-jarige Briels heeft getekend bij de Belgische club Braxgata. De voormalig aanvoerder van de Belgische ploeg speelde sinds 2017 bij Oranje-Rood uit Eindhoven.

Briels speelde liefs 359 interlands voor België. Hij werd met de Belgen in 2021 olympisch kampioen in Tokio. Na de Olympische Spelen in Japan beëindigde hij zijn interlandloopbaan.

Oranje-Rood staat momenteel in de subtop van de hoofdklasse. De Brabanders staan met Pinoké op een gedeelde vierde plek.

WK handbal voor vrouwen 2025 in Rotterdam en Den Bosch

14:15 uur Het WK handbal voor vrouwen in 2025, dat Nederland en Duitsland samen houden, krijgt steeds concreter vorm. De organisatie heeft Rotterdam en Den Bosch als de Nederlandse speelsteden aangewezen.

Ahoy wordt de speellocatie in de Maasstad en de Maaspoort de speelhal in de Brabantse hoofdstad. Dortmund, Stuttgart en Trier zullen de speelsteden zijn in Duitsland. De finaleronde zal worden afgewerkt in Ahoy, waar twee speelvelden komen. De capaciteit voor het hoofdveld ligt op 9000 toeschouwers.

Het betreft het 27e WK handbal voor vrouwen. Nederland was eerder gastheer in 1971 en 1986. Duitsland organiseerde de wereldtitelstrijd al drie keer: in 1965, 1997 en 2017.

Het Nederlands handbalverbond NHV gaf in 2012 wegens geldproblemen de organisatie van het EK voor vrouwen nog terug, maar voor dit WK zijn de financiën op orde, zei verbondsvoorzitter Roel Goffin bij de ’kick-off’. De totale kosten worden begroot op 9 á 10 miljoen euro. Het NHV brengt 500.000 euro in. De leden van de bond hebben de afgelopen jaren hun bijdrage geleverd via de contributie. „De leden hebben daar destijds mee ingestemd. Het geld is er, de bond loopt geen enkel risico”, aldus Goffin.

Paardensportbond FEI houdt Russen buiten de deur

13:42 uur Ook na de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laat de internationale paardensportbond FEI geen Russen en Belarussen toe op internationale wedstrijden. Kort na de inval van Rusland in Oekraïne kondigde de bond aan dat Russische en Belarussische ruiters niet meer welkom zijn op concoursen, ook niet onder neutrale vlag. Het IOC streeft richting Olympische Spelen naar een opheffing van die ban onder voorwaarden.

„De op 2 maart 2022 na de invasie van Oekraïne genomen maatregelen om atleten, paarden en officials uit deze landen te weren, blijft tot nader order van kracht”, meldde de FEI na een telefonische vergadering van de leidinggevenden.

Ook de atletiekbond World Athletics houdt ondanks de aanbeveling van het IOC vast aan de uitsluiting zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. De FEI geeft als extra motivatie dat het voor de bond onmogelijk is neutraliteit van Russische en Belarussische sporters „fair en objectief” te beoordelen.

Het IOC adviseerde vorige week sporters uit de betrokken landen onder voorwaarden als neutrale deelnemers aan sporttoernooien toe te laten. Zij moeten dan aantonen de Russische inval niet te ondersteunen en mogen niet werkzaam zijn bij het leger of veiligheidsdiensten.

Heracles vervolgt jacht op promotie zonder topscorer Laursen

13:40 uur Heracles Almelo vervolgt de jacht op promotie naar de Eredivisie zonder de Deense aanvaller Nikolai Laursen. De topscorer van de club heeft de voorste kruisband van zijn linkerknie gescheurd, waardoor hij maanden uitgeschakeld is.

„Tijdens de wedstrijd tegen Almere City probeerde ik de bal af te schermen toen mijn knie geraakt werd”, aldus Laursen. „Ik wist eigenlijk meteen dat het niet goed was en dat werd vandaag helaas bevestigd: voorste kruisband gescheurd. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer fit te worden.”

De 25-jarige Laursen, voormalig speler van Jong PSV en FC Emmen, is bezig aan zijn tweede seizoen in Almelo. In 29 competitieduels kwam hij zestien keer tot scoren.

Heracles staat tweede in de Keuken Kampioen Divisie. Met nog zeven duels te gaan bedraagt de voorsprong op nummer 3 Almere City 11 punten. De nummers 1 en 2 promoveren.

Van Baarle in klassieker Parijs-Roubaix

09.57 uur: Dylan van Baarle is fit genoeg om zondag deel te nemen aan Parijs-Roubaix, de wielerklassieker over Noord-Franse kasseien die hij vorig jaar won. De renner van Jumbo-Visma was een kleine twee weken geleden onderuitgegaan in de E3 Saxo Classic en moest vervolgens afzeggen voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Van Baarle ondervond last van een pijnlijke knie en heup maar is voldoende hersteld, bevestigde een woordvoerder van de ploeg. De 30-jarige Zuid-Hollander won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad, zijn eerste koers in het shirt van Jumbo-Visma. De afgelopen jaren reed hij nog in dienst van Ineos Grenadiers.

Lakers en Clippers staan voor basketbalclash in Los Angeles

07.46 uur: De spanning stijgt in de strijd om een plaats die recht geeft op rechtstreekse deelname aan de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De komende nacht kan Los Angeles Lakers over stadgenoot Clippers heen wippen wanneer beide teams elkaar treffen. Lukt dat, dan staat de ploeg van sterspeler LeBron James voor het eerst dit seizoen bij de beste zes teams in de Western Conference.

De eerste zes ploegen uit beide divisies plaatsen zich voor de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 volgt eerst een tussenronde. De Lakers kropen dichterbij door een 135-133-zege bij Utah Jazz. Daardoor staan beide ploegen uit LA op 41 overwinningen tegen 38 nederlagen.

De Lakers hadden in Salt Lake City een verlenging nodig. Dat had de ploeg aan zichzelf te danken. Tot twee keer toe gaven de Lakers een riante voorsprong uit handen. James, de topschutter met 37 punten, miste kort voor tijd de kans om het duel te beslissen. In de extra tijd was hij alsnog verantwoordelijk voor de winnende lay-up. Teamgenoot Austin Reaves kwam tot 28 punten. Het was de vierde overwinning op rij voor de Lakers.

Phoenix Suns verzekerde zich in dezelfde divisie van deelname aan de play-offs dankzij een overwinning (115-94) op San Antonio Spurs. De ploeg van sterspeler Kevin Durant staat nu vierde. Golden State Warriors klom dankzij een 136-125 overwinning op Oklahoma City Thunder naar de vijfde plaats in de westelijke divisie. De titelverdediger staat op 42 overwinningen tegen 38 nederlagen.