Spanning stijgt in NBA om strijd voor play-offs

Lakers en Clippers staan voor basketbalclash in Los Angeles

07.46 uur: De spanning stijgt in de strijd om een plaats die recht geeft op rechtstreekse deelname aan de play-offs in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De komende nacht kan Los Angeles Lakers over stadgenoot Clippers heen wippen wanneer beide teams elkaar treffen. Lukt dat, dan staat de ploeg van sterspeler LeBron James voor het eerst dit seizoen bij de beste zes teams in de Western Conference.

De eerste zes ploegen uit beide divisies plaatsen zich voor de play-offs. Voor de nummers 7 tot en met 10 volgt eerst een tussenronde. De Lakers kropen dichterbij door een 135-133-zege bij Utah Jazz. Daardoor staan beide ploegen uit LA op 41 overwinningen tegen 38 nederlagen.

De Lakers hadden in Salt Lake City een verlenging nodig. Dat had de ploeg aan zichzelf te danken. Tot twee keer toe gaven de Lakers een riante voorsprong uit handen. James, de topschutter met 37 punten, miste kort voor tijd de kans om het duel te beslissen. In de extra tijd was hij alsnog verantwoordelijk voor de winnende lay-up. Teamgenoot Austin Reaves kwam tot 28 punten. Het was de vierde overwinning op rij voor de Lakers.

Phoenix Suns verzekerde zich in dezelfde divisie van deelname aan de play-offs dankzij een overwinning (115-94) op San Antonio Spurs. De ploeg van sterspeler Kevin Durant staat nu vierde. Golden State Warriors klom dankzij een 136-125 overwinning op Oklahoma City Thunder naar de vijfde plaats in de westelijke divisie. De titelverdediger staat op 42 overwinningen tegen 38 nederlagen.