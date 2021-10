Sport Kort: Brons voor beachvolleybalduo Varenhorst/Van de Velde bij Tourfinale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Brons beachvolleyballers Varenhorst/Van de Velde bij Tourfinale

20.00 uur: De beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst hebben bij de World Tour Finals in Cagliari brons veroverd. Het Nederlandse duo was in de strijd om de derde plaats in twee sets te sterk voor de Italianen Paolo Nicolai en Daniele Lupo. Na 40 minuten was het duel afgelopen: 23-21 21-17.

Varenhorst en Van de Velde waren zaterdag in de halve finales dicht bij een stunt. Het Nederlandse koppel speelde prima tegen de Noren Anders Mol en Christian Sørum, maar verloor alsnog in drie sets van de olympisch kampioenen: 16-21 21-18 15-13.

In de kwartfinales hadden Varenhorst en Van de Velde nog een knappe zege geboekt op Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar, die op de Spelen van Tokio een bronzen medaille pakten. De Italianen Nicolai en Lupo schakelden in de kwartfinales Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in twee sets uit: 21-19 21-17.

De finale in Cagliari gaat zondagavond tussen Mol/Sørum en het Tsjechische duo Ondrej Perusic/David Schweiner.

Besseling herstelt zich in Madrid en eindigt als zesde

18.46 uur: Golfer Wil Besseling heeft het Spaanse Open in Madrid afgesloten op de fraaie zesde plaats. De 35-jarige Nederlander herstelde zich op de slotdag goed van zijn mindere ronde op zaterdag. Met een omloop van 67 slagen (-4) wist hij zijn positie in de hoogste regionen vast te houden.

De eindzege ging naar de Spanjaard Rafa Cabrera Bello. Hij versloeg voor eigen publiek zijn landgenoot Adri Arnaus op de eerste hole van een play-off. Beide spelers waren na vier ronden op een score van 265 slagen (-19) geëindigd. Voor Cabrera Bello was het zijn vierde titel op de Europese Tour.

Besseling begon na twee foutloze rondes van 64 en 65 slagen als leider aan de derde dag. Hij kon op zaterdag zijn topniveau echter niet continueren. Besseling had voor zijn derde ronde 72 slagen nodig en zakte daardoor naar de vijfde plek. Een dag later was hij weer beter op dreef, hoewel hij op de derde hole nog wel een bogey noteerde. Daarna liet Besseling echter geen slagen meer liggen en dankzij vijf birdies handhaafde hij zich met een totaal van 268 (-16) ruimschoots in de top 10.

Besseling wacht nog op zijn eerste eindzege op de Europese Tour. Zijn beste resultaat dit jaar was de vierde plaats bij het Oostenrijks Open. Hij eindigde eerder al drie keer als derde bij een evenement van de Europese Tour.

Darius van Driel sloot in Madrid af met een ronde van 72 slagen en belandde met een score van 281 op de 68e plek.

Handbalsters leven zich op Kreta uit tegen Griekenland: 14-35

17.48 uur: De Nederlandse handbalsters hebben in de EK-kwalificatie de tweede groepswedstrijd met overmacht gewonnen. Oranje zegevierde op Kreta met 35-14 over Griekenland. De ploeg van interim-bondscoach Monique Tijsterman leidde in Heraklion bij de rust al met 21-6.

Angela Malestein en Bo van Wetering waren met zes treffers de beste schutters van Oranje. Debbie Bont (vier), Laura van der Heijden en Merel Freriks (beiden drie) waren eveneens goed op schot.

Oranje begon afgelopen woensdag in Almere de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 met een ruime zege op Belarus: 38-27. In dat duel was Malestein met acht treffers ook uitstekend op dreef.

Duitsland zit eveneens in de poule van Nederland. De beste twee landen van de groep plaatsen zich voor de eindronde in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. In december van dit jaar verdedigt Nederland eerst nog in Spanje de wereldtitel.

Bij Oranje ontbraken keepster Tess Wester en de opbouwspeelsters Kelly Dulfer en Inger Smits. Tijsterman koos ervoor om de drie jongelingen Tamara Haggerty, Kelly Vollebregt (beiden goed voor twee treffers) en keepster Yara ten Holte in Griekenland aan het werk te zien. Estavana Polman en Lois Abbingh (beiden nog geblesseerd) waren evenmin van de partij.

Vijfde nationale eventingtitel voor Lips in Boekelo

17.47 uur: Tim Lips heeft voor de vijfde keer de Nederlandse eventingtitel veroverd. In het afsluitende springparcours van de Military Boekelo-Enschede wist hij titelverdedigster Merel Blom achter zich te houden. Thierry van Reine belandde op de derde plaats. De internationale wedstrijd werd gewonnen door de Duitse amazone Sophie Leube.

De Nederlandse ploeg eindigde als zesde in de finale van de Nations Cup. De Britse formatie won, gevolgd door Verenigde Staten en Duitsland.

Lips won in 2007, 2010, 2017 en 2018 ook al het Nederlands kampioenschap eventing. „Ik ging niet naar Boekelo met het kampioenschap in gedachten. Lady Chin heeft in Tokio gelopen en is een goed paard, maar heeft nog niet veel ervaring. Toen ik in Boekelo aankwam, liep ze lekker en reed ik een dressuurproef die op dat moment eigenlijk niet beter had gekund. Dan sta je tweede en begint iedereen over winnen in Boekelo. Dat was niet de opzet, maar na de cross en het springen weet ik nu zeker dat Lady Chin echt een heel goed paard is.”

Lips eindigde in het internationale veld als achttiende.

Ethiopiër Tura wint marathon van Chicago

17.26 uur: De Ethiopische atleet Seifu Tura heeft de marathon van Chicago gewonnen. De 24-jarige Tura liep op zo’n 5 kilometer van de finish weg bij de Amerikaan Galen Rupp en Eric Kiptanui uit Kenia. Hij kwam in Grant Park als eerste over de streep in 2.06.12. Rupp eindigde op 23 seconden als tweede, Kiptanui finishte als derde in 2.06.51.

De jonge Ethiopiër boekte al zijn derde overwinning in een marathon. In 2018 zegevierde Tura in Milaan en Shanghai. Een jaar later werd hij zesde in Chicago, dat tot de zes zogenoemde majors behoort. Tokio, Boston, Londen, Berlijn en New York zijn de andere marathonmajors.

Bij de vrouwen zegevierde wereldkampioene Ruth Chepngetich uit Kenia in 2.22.31. Ook voor Chepngetich (27) betekende het haar eerste overwinning in een major. Ze won eerder wel de marathons van Istanbul (twee keer), Dubai en bij de WK van 2019 in Doha. In de olympische marathon van afgelopen zomer in Sapporo haalde de Keniaanse de finish niet.

IJshockeysters verspelen plek op olympisch kwalificatietoernooi

16.58 uur: De Nederlandse ijshockeysters hebben op vrij dramatische wijze een ticket voor het olympisch kwalificatietoernooi verspeeld. De ploeg van bondscoach Joep Franke gaf in de laatste minuten van het beslissende duel met Polen een voorsprong van 2-0 uit handen en verloor met 3-2.

De ijshockeysters hadden hun eerste twee wedstrijden op het zogeheten pre-OKT in de Poolse stad Bytom met grote cijfers gewonnen. Oranje versloeg Mexico met 7-1 en Turkije met maar liefst 23-0. Het slotduel met gastland Polen had als inzet een ticket voor het OKT in november. De ploeg van Franke kwam in de tweede periode op voorsprong via Isabelle Schollaardt. Toen Marée Dijkema er in de derde periode 2-0 van maakte, leek Oranje de winst binnen te hebben.

Onder luide aanmoedigingen van de Poolse supporters op de tribunes maakte de thuisploeg in een tijdsbestek van amper 2 minuten echter drie doelpunten, waardoor Polen volgende maand mag gaan strijden om deelname aan de Winterspelen van begin volgend jaar in Beijing.

Motorcrosser Herlings terug aan kop in WK met winst GP Frankrijk

16.57 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP gewonnen en daarmee de leiding heroverd in het WK-klassement. De 27-jarige Brabander eindigde in de eerste manche als tweede achter de Fransman Romain Febvre. In de tweede manche waren de rollen omgedraaid.

Als nummer 1 van de tweede manche werd Herlings uitgeroepen tot winnaar van de GP. Hij nam net als Febvre 47 punten mee uit Frankrijk voor het WK-klassement. Daarin leidt de Brabander nu met 460 punten, Febvre heeft er 455. De Sloveense titelverdediger Tim Gajser, die als WK-leider naar het zandcircuit van Lacapelle-Marival was gekomen, zakte naar de derde plaats met 450 punten. Gajser kwam in de eerste manche niet verder dan de zesde plaats. Hij eindigde als derde in de tweede race.

Het seizoen telt nog zes grands prix. Volgende week staat de Grote Prijs van Spanje op het programma.

Duitse bondscoach Flick rekent op Neuer tegen Noord-Macedonië

14.30 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick denkt dat hij maandag in de uitwedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noord-Macedonië weer kan beschikken over doelman Manuel Neuer. De aanvoerder ontbrak vrijdag tegen Roemenië wegens spierklachten, maar doorstond zondag de groepstraining zonder problemen. „Ik ga ervan uit dat hij speelt”, zei Flick, die zich met Duitsland bij winst mogelijk al verzekert van een ticket voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar.

Met Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen in het doel won Duitsland vrijdag met 2-1. Verdediger Antonio Rüdiger verliet de afsluitende training zondag eerder. „Alleen uit voorzorg”, zei Flick, die met zijn ploeg aan de leiding staat in groep J, op 6 punten gevolgd door Noord-Macedonië en Armenië. Bij een zege van de Duitsers en puntenverlies van Armenië in en tegen Roemenië is kwalificatie voor de ploeg van Flick een feit. Thuis verloor Duitsland in maart verrassend met 2-1 van Noord-Macedonië. „Dat zit ons nog steeds niet lekker”, zei Serge Gnabry, de aanvaller van Bayern München.

Keniaan Too wint marathon Eindhoven

12.44 uur: Silas Too heeft de marathon van Eindhoven gewonnen. De Keniaan kwam na 42,195 kilometer alleen aan in een tijd van 2.06.32. Daarmee haalde hij zo’n 2 minuten van zijn persoonlijke record af. Zijn landgenoot Martin Kosgey, vooraf op papier de snelste met een pr van 2.06.41, kwam ongeveer een halve minuut na zijn landgenoot als tweede over de finish.

Het was de eerste grote stadsmarathon in Nederland in twee jaar. In Eindhoven meldden zich voor alle categorieën in totaal zo’n 18.000 hardlopers. Het parcoursrecord bleef buiten bereik. Dat staat al sinds 2012 met 2.05.46 op naam van de Keniaan Dickson Chumba.

Bij de vrouwen ging de winst naar Bregje Smits. De Eindhovense realiseerde een tijd van 2.48.08.

Medvedev naar derde ronde Indian Wells

09.06 uur: Daniil Medvedev heeft zonder grote problemen de derde ronde bereikt op het toernooi van Indian Wells. De Rus, vorige maand winnaar van de US Open, versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in twee sets: 6-4 6-2. Het was zijn eerste optreden in Californië waar hij de nummer 1 van de plaatsingslijst is en in de eerste ronde een bye had.

Medvedev kreeg in zijn duel met de nummer 57 van de wereld geen enkel breakpoint tegen en benutte drie van zijn zeven kansen de opslag van zijn tegenstander te breken. De partij duurde 72 minuten.

„Ik ben heel tevreden, want ik heb hier nog niet vaak goed gespeeld en ook de trainingen voor dit toernooi gaven me niet veel vertrouwen”, zei Medvedev, die in de volgende ronde de Serviër Filip Krajinovic treft.