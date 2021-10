Sport Kort: Daniil Medvedev begint ijzersterk in de woestijn

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Medvedev naar derde ronde Indian Wells

09.06 uur: Daniil Medvedev heeft zonder grote problemen de derde ronde bereikt op het toernooi van Indian Wells. De Rus, vorige maand winnaar van de US Open, versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in twee sets: 6-4 6-2. Het was zijn eerste optreden in Californië waar hij de nummer 1 van de plaatsingslijst is en in de eerste ronde een bye had.

Medvedev kreeg in zijn duel met de nummer 57 van de wereld geen enkel breakpoint tegen en benutte drie van zijn zeven kansen de opslag van zijn tegenstander te breken. De partij duurde 72 minuten.

„Ik ben heel tevreden, want ik heb hier nog niet vaak goed gespeeld en ook de trainingen voor dit toernooi gaven me niet veel vertrouwen”, zei Medvedev, die in de volgende ronde de Serviër Filip Krajinovic treft.