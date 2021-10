Sport Kort: Herlings herovert leiding in WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Herlings herovert leiding in WK

14.33 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding terug in het WK-klassement van de MXGP. De 27-jarige Brabander eindigde als tweede in de eerst manche van de Grote Prijs van Frankrijk, achter Romain Febvre. Herlings nam de eerste plaats in de WK-stand daardoor weer over van de Sloveense titelverdediger Tim Gajser, die als zesde over de finish kwam met zo’n 45 seconden achterstand.

De Nederlandse KTM-crosser startte op het zandcircuit van Lacapelle-Marival vanaf poleposition. Halverwege de race werd Herlings gepasseerd door Febvre, tot grote vreugde van de duizenden Fransen langs de kant. Febvre bouwde een voorsprong van ruim 5 seconden op, maar in de laatste rondes knokte de Nederlander zich terug. Herlings zat in de laatste ronde vlak achter de Kawasaki van de Fransman, maar hij wist Febvre niet te passeren.

Later op zondag volgt de tweede manche. Herlings had vorige week in Duitsland de leiding in het WK moeten afstaan aan Gajser, die met 2 punten voorsprong aan de GP van Frankrijk begon. De Nederlander heeft na de eerste manche 3 punten voorsprong op Febvre en 5 punten op Gajser.

Duitse bondscoach Flick rekent op Neuer tegen Noord-Macedonië

14.30 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick denkt dat hij maandag in de uitwedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Noord-Macedonië weer kan beschikken over doelman Manuel Neuer. De aanvoerder ontbrak vrijdag tegen Roemenië wegens spierklachten, maar doorstond zondag de groepstraining zonder problemen. „Ik ga ervan uit dat hij speelt”, zei Flick, die zich met Duitsland bij winst mogelijk al verzekert van een ticket voor het WK voetbal van volgend jaar in Qatar.

Met Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen in het doel won Duitsland vrijdag met 2-1. Verdediger Antonio Rüdiger verliet de afsluitende training zondag eerder. „Alleen uit voorzorg”, zei Flick, die met zijn ploeg aan de leiding staat in groep J, op 6 punten gevolgd door Noord-Macedonië en Armenië. Bij een zege van de Duitsers en puntenverlies van Armenië in en tegen Roemenië is kwalificatie voor de ploeg van Flick een feit. Thuis verloor Duitsland in maart verrassend met 2-1 van Noord-Macedonië. „Dat zit ons nog steeds niet lekker”, zei Serge Gnabry, de aanvaller van Bayern München.

Keniaan Too wint marathon Eindhoven

12.44 uur: Silas Too heeft de marathon van Eindhoven gewonnen. De Keniaan kwam na 42,195 kilometer alleen aan in een tijd van 2.06.32. Daarmee haalde hij zo’n 2 minuten van zijn persoonlijke record af. Zijn landgenoot Martin Kosgey, vooraf op papier de snelste met een pr van 2.06.41, kwam ongeveer een halve minuut na zijn landgenoot als tweede over de finish.

Het was de eerste grote stadsmarathon in Nederland in twee jaar. In Eindhoven meldden zich voor alle categorieën in totaal zo’n 18.000 hardlopers. Het parcoursrecord bleef buiten bereik. Dat staat al sinds 2012 met 2.05.46 op naam van de Keniaan Dickson Chumba.

Bij de vrouwen ging de winst naar Bregje Smits. De Eindhovense realiseerde een tijd van 2.48.08.

Medvedev naar derde ronde Indian Wells

09.06 uur: Daniil Medvedev heeft zonder grote problemen de derde ronde bereikt op het toernooi van Indian Wells. De Rus, vorige maand winnaar van de US Open, versloeg de Amerikaan Mackenzie McDonald in twee sets: 6-4 6-2. Het was zijn eerste optreden in Californië waar hij de nummer 1 van de plaatsingslijst is en in de eerste ronde een bye had.

Medvedev kreeg in zijn duel met de nummer 57 van de wereld geen enkel breakpoint tegen en benutte drie van zijn zeven kansen de opslag van zijn tegenstander te breken. De partij duurde 72 minuten.

„Ik ben heel tevreden, want ik heb hier nog niet vaak goed gespeeld en ook de trainingen voor dit toernooi gaven me niet veel vertrouwen”, zei Medvedev, die in de volgende ronde de Serviër Filip Krajinovic treft.