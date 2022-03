Oleksandr Zinchenko: ’Alleen vanwege mijn dochter nog niet naar het front’

„Ik ben al een week lang aan het huilen”, vertelt de linksback van Manchester City in gesprek met de BBC. „Ook als ik in de auto zit na de training, het maakt eigenlijk niet uit waar ik ben. Ik begin gewoon te huilen vanuit het niets.”

Dat begon voor Zinchenko toen zijn vrouw hem een dikke week geleden middenin de nacht wakker maakte. „Ik was in shock. Ze liet me de video's en foto's zien van wat er aan de hand is in Oekraïne. Het gevoel komt het dichtst in de buurt met wanneer iemand uit je omgeving doodgaat. Dan voel je je zo slecht, maar dit is nog veel erger.”

Zinchenko is vooralsnog in Engeland gebleven en niet - zoals velen anderen - naar Oekraïne gereisd om te vechten. „Als mijn dochter en mijn familie er niet waren, zou ik ook daar zijn. Ik ben zo trots om Oekraïens te zijn als je naar de mensen daar kijkt en ziet hoe ze vechten voor hun leven. Ik ken hun mentaliteit: ze gaan liever dood en zijn bereid om te sterven, maar ze zullen niet opgeven.”

De oud-PSV’er bedankte verder nog de mensen voor hun uitgebreide steun. „Het is alsof de mensen die Oekraïne steunen, ons proberen te motiveren: ’Geef niet op.’ Ik weet dat de Oekraïners dat niet zullen doen.”