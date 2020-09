Krajicek haalt Medvedev weer naar tennistoernooi Rotterdam

De organisatie is blij met de komst van de huidige nummer 5 van de wereld, die op de US Open de kwartfinales heeft bereikt en als een van de favorieten geldt voor de eindzege. De 24-jarige Rus bereikte vorig jaar de finale op het grandslamtoernooi van New York.

Medvedev kwam vorig jaar ook naar Rotterdam. Als eerst geplaatste speler vloog hij er toen wel uit in de eerste ronde. Het jaar daarvoor haalde hij de halve finales.

Het indoortoernooi vindt plaats van 6 tot en met 14 februari in Ahoy. Toeschouwers zullen aanwezig zijn, maar vanwege het coronavirus wel minder dan in voorgaande jaren, aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. „We zijn gestart met de voorbereidingen van het toernooi. We werken hierbij vanuit een scenario waarin we op veilige en verantwoorde wijze fans kunnen verwelkomen. Omdat dit er binnen de huidige richtlijnen een stuk minder zullen zijn dan normaal, heeft het onze speciale aandacht om ervoor te zorgen dat het toernooi een goede sfeer heeft. We kijken er in ieder geval naar uit om in februari een mooie editie neer te zetten.”