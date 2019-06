Bloodworth grapt: ’Miedema moet gaan opletten’

Dominique Bloodworth (r.) wordt bejubeld door Shanice van de Sanden. De maker van de 2-1 tegen Kameroen blijft echter niet te lang in de euforie hangen. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

REIMS - Wie voor het eerst bij de Oranje-vrouwen komt kijken en een blik op het wedstrijdformulier werpt, zou vermoeden dat achter de naam Dominique Bloodworth een spijkerharde mannetjesputter of bloeddorstige spits schuilt gaat. Niets is echter minder waar. De geboren Limburgse geldt als een voetballende verdediger en scoorde tot dit WK zelfs nog nooit voor Oranje. Daar kwam zaterdag tegen Kameroen (3-1) verandering in. Maar denk niet dat Bloodworth tevreden is. „Ik probeer elke wedstrijd beter in te vullen dan de vorige.”