Sterke start Oranje-hockeysters in herhaling van WK-finale

Voetbal

Miedema neemt Leeuwinnen bij de hand in ’uitzwaaiduel’ tegen Finland

De Nederlandse voetbalsters hebben de laatste oefenwedstrijd voor het EK in Engeland gewonnen. De ploeg van bondscoach Mark Parsons versloeg Finland in Enschede met 2-0, via twee doelpunten van spits Vivianne Miedema. De topscorer aller tijden van de 'Leeuwinnen' voerde haar productie op naar 94 goa...