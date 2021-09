Engelse media zinderen na rentree Cristiano Ronaldo: ’Ron-believable’

Voetbal

Robin Pröpper bezorgt FC Twente op schitterende wijze drie punten

FC Twente en FC Utrecht leken elkaar geen duimbreed toe te geven in de eerste wedstrijd van deze speelronde in de Eredivisie en 0-0 leek een logische uitslag. Maar in de eerste minuut van de blessuretijd was daar weer FC Twente-verdediger Robin Pröpper, die tegen Ajax in de 87e minuut ook al voor de...