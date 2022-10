Andries Jonker na WK-loting: ‘Poule die voor ons te doen moet zijn’

,,Het was een prachtige loting, een prachtige ceremonie, maar uiteindelijk kijk je naar de tegenstanders waarop je gaat stuiten”, begon Jonker via een digitale verbinding. ,,Dan ben ik heel tevreden met Vietnam. Ik weet niks van hen, maar we mogen hen niet onderschatten, al moet dat voor ons te doen zijn.”

Dat Nederland in Nieuw-Zeeland een herhaling van de WK-finale van 2019 wacht, vond Jonker minder fijn. ,,Het duel tegen de VS is natuurlijk een topaffiche. Ik denk dat zij niet blij met ons zijn als tegenstander, maar ook voor ons wordt het natuurlijk een geweldige uitdaging. We zullen direct weten waar we staan.”

Portugal

De derde tegenstander wordt waarschijnlijk Portugal, dat op papier sterker is dan de andere mogelijke tegenstanders Kameroen en Thailand. Die twee landen strijden in het eerste deel van de intercontinentale play-offs nog tegen elkaar. Nederland stond afgelopen zomer tijdens het EK ook al tegenover Portugal en won met pijn en moeite met 3-2. ,,Dat duel heb ik thuis vanaf de bank bekeken”, aldus Jonker. „Het was met de hakken over de sloot. Wat dat betreft had het wel een beetje minder gemogen. Het is een stevige poule, maar wel eentje die voor ons te doen moet zijn.”