Mason Greenwood per direct weg bij Manchester United

Greenwood werd vrijgesproken, maar de Mancunians stelden alsnog een onderzoek in. De club laat nu via de officiële kanalen weten dat het voor alle betrokken partijen beter is dat de aanvaller zijn carrière elders voortzet.

'We hebben geconcludeerd dat het bewijs dat online verscheen niet het volledige beeld gaf over de aanvaller en dat Mason niet schuldig is aan dat wat hem werd verweten', schrijft United in een statement.