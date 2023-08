United en Mason Greenwood uit elkaar na klacht tegen verkrachting: ’Moeilijk om carrière te hervatten’

Greenwood werd vrijgesproken, maar de Mancunians stelden alsnog een onderzoek in. De club laat nu via de officiële kanalen weten dat het voor alle betrokken partijen beter is dat de aanvaller zijn carrière elders voortzet.

„We hebben geconcludeerd dat het bewijs dat online verscheen niet het volledige beeld gaf over de aanvaller en dat Mason niet schuldig is aan dat wat hem werd verweten”, schrijft United in een statement.

Moeilijkheden

„Alle betrokkenen, inclusief Mason, erkennen de moeilijkheden die hij zou ervaren bij het hervatten van zijn carrière bij Manchester United. Er is daarom onderling overeengekomen dat het voor hem het meest geschikt is om dit buiten Old Trafford te doen, en we zullen nu met Mason samenwerken om dat te bereiken”, aldus de club.

Greenwood (21) werd in januari 2022 opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn ex-vriendin. Afgelopen februari kwamen de aanklachten te vervallen. Volgens de Britse justitie was er „geen uitzicht meer op veroordeling” nadat belangrijke getuigen zich hadden teruggetrokken en er nieuwe beelden waren opgedoken.

’Beste beslissing voor ons allemaal’

De speler zelf reageerde ook op zijn vertrek in Manchester. „Ik heb de dingen waarvan ik beschuldigd werd, niet gedaan en in februari werd ik vrijgesproken van alle aanklachten. Ik accepteer echter volledig dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie en ga proberen het goede voorbeeld te geven als profvoetballer en richt me op de grote verantwoordelijkheid om een vader te zijn en een goede partner.” „

„De beslissing van vandaag was onderdeel van een samenwerkingsproces tussen Manchester United, mijn familie en mij„, gaat Greenwood verder. „De beste beslissing voor ons allemaal is dat ik mijn voetbalcarrière voortzet buiten Old Trafford, ergens waar mijn aanwezigheid geen afleiding zal zijn voor de club. Ik bedank de club voor hun steun sinds ik zeven jaar oud was. Er zal altijd een deel van mij United zijn.”

Een interland

Greenwood, die één keer in actie kwam voor de nationale ploeg van Engeland, speelde zijn laatste wedstrijd voor United in januari 2022.

Hij werd na zijn arrestatie tot nader order verbannen door de club.