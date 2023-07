Ultieme clash in Wimbledon-finale: Alcaraz en Djokovic tegenover elkaar

Wat een partij leverde Alcaraz af om te laten zien dat hij helemaal klaar is voor de ultieme clash met Djokovic. De Spanjaard liet er vanaf het eerste moment geen twijfel over bestaan dat hij de finale zou halen. Dat begon al met een sterke eerste set (6-3), gevolgd door een tweede set met dezelfde score en een ijzersterk begin van de derde set.

Alcaraz kreeg het publiek op de banken door Medvedev bij vlagen van het kastje naar de muur te sturen. Het had er daardoor alles van weg dat de partij tussen Alcaraz en Medvedev niet van lange duur zou zijn. Alcaraz pakte de eerste drie games, maar gunde Medvedev daarna wat adempauze. De Rus maakte daar dankbaar gebruik van en kwam terug op 3-2.

Aan vertrouwen ontbrak het Alcaraz niet. Bij een 4-2 stand speelde hij een bal met het racket achter zijn rug langs. De Spanjaard gooide olie op het vuur, wat hem in eerste instantie in elk geval duur kwam te staan. Hij verloor vier punten op rij en daarmee ook de game, waardoor Medvedev op 4-3 kwam. Alcaraz herstelde zich en trok alsnog de derde set naar zich toe. En hoe: op prachtige wijze maakte de jonge tennisser het karwei af.

„Hij heeft gevochten tot de laatste bal. Ik moest agressief blijven spelen en mezelf zijn, dat was de sleutel om de wedstrijd af te maken”, zei Alcaraz na afloop.

Over Djokovic: „Iedereen weet wat voor een legende hij is. Het gaat heel, heel moeilijk worden, maar ik ga vechten en geloof in mezelf. Het is een zware uitdaging, maar ik ben er klaar voor. Ik droomde er altijd van om een finale op deze baan te spelen. We gaan ervoor en zien wel wat er gebeurt.”

Alcaraz en Djokovic stonden eerder dit seizoen al eens tegenover elkaar in de halve finale van Roland Garros. Djokovic ging toen met de winst aan de haal, omdat Alcaraz vanwege kramp moest opgeven.