Verstappen, Van Vleuten en De Groot andermaal genomineerd voor Laureus Award

De 25-jarige coureur, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, maakt nu opnieuw kans op die prijs. Wielrenster Van Vleuten is wederom genomineerd in de categorie comeback van het jaar, rolstoeltennisster De Groot maakt weer kans in de categorie voor sporters met een beperking.

Verstappen is met zijn Formule 1-renstal Red Bull genomineerd voor de prijs voor het team van het jaar, net als de Engelse voetbalsters die onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in eigen land de Europese titel veroverden. De voetballers van WK-winnaar Argentinië, Champions League-winnaar Real Madrid, de Franse rugbyers en NBA-kampioen Golden State Warriors zijn de andere kandidaten voor deze prijs.

Concurrentie van Messi en Nadal

Verstappen heeft voor de individuele prijs concurrentie van de voetballers Lionel Messi en Kylian Mbappé, tennisser Rafael Nadal, polsstokhoogspringer Armand Duplantis en basketballer Stephen Curry. „Het is een eer om genomineerd te zijn”, zegt de Nederlander. „Het was een mooi moment om vorig jaar te winnen. Dit is zo’n prestigieuze onderscheiding, zeker omdat je het opneemt tegen de beste sporters ter wereld.”

De 40-jarige Van Vleuten maakt opvallend genoeg weer kans op de prijs voor comeback van het jaar. De wielrenster veroverde in Australië de wereldtitel op de weg, ondanks een enkele dagen eerder opgelopen breuk in haar elleboog. Van Vleuten won daarnaast de Giro, Tour en Vuelta voor vrouwen. Tot haar concurrenten voor de Laureus-prijs behoren golfer Tiger Woods en voetballer Christian Eriksen.

De Groot (26) schreef de afgelopen twee jaar alle grandslamtoernooien op haar naam. Vorig jaar moesten De Groot en Jetze Plat, de succesvolle handbiker en triatleet, het in hun Laureus-categorie afleggen tegen de Zwitserse rolstoelatleet Marcel Hug. Voormalig rolstoeltennisster Esther Vergeer is voorlopig de enige Nederlandse sportvrouw met een Laureus Award, zij kreeg in 2002 en 2008 de prijs voor beste sporter met een beperking.

