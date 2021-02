Vijf bijzondere Nederlandse verhalen in de Champions League

Gini Wijnaldum is de meest ervaren overgebleven Nederlander in de Champions League. Ⓒ ANP/HH

De knock-outfase van de Champions League gaat dinsdagavond van start met RB Leipzig-Liverpool en Barcelona-Paris Saint-Germain. Dertien Nederlandse spelers zijn nog in de race om de meest prestigieuze prijs in het internationale clubvoetbal te winnen. Allemaal hebben zij hun eigen verhaal in het tegenwoordige miljardenbal. Vijf bijzondere verhalen op een rij.