Basisklant Donny van de Beek met Manchester United in finale Europa League

De Italianen begonnen nog wel sterk aan het duel en hadden een handjevol kansen (vooral Henrikh Mkhitaryan verzuimde te scoren), maar het was Manchester United dat de score opende. Edinson Cavani tekende enkele minuten voor het rustsignaal voor de 1-0.

Edinson Cavani knalt raak: 1-0. Ⓒ REUTERS

AS Roma liet de de moed niet helemaal zakken. Binnen een kwartier in de tweede helft hadden de Romeinen hun voorsprong te pakken. Eerst was het Edin Dzeko die raak kopte, vervolgens schoot Bryan Cristante de 2-1 binnen.

Opnieuw Cavani zorgde in de 68e minuut voor de Engelse gelijkmaker. Kort daarna kreeg de Uruguayaan het aan de stok met Rick Karsdorp. Beide spelers zagen geel.

AS Roma ging toch nog met de winst van door. Invaller Nicola Zalewski zorgde met nog zeven minuten op de klok voor de 3-2.

Van de Beek

Voor Van de Beek was het zijn eerste basisplaats sinds 21 maart, toen hij begon aan het duel uit de FA Cup met Leicester City. In de Premier League stond de ex-Ajacied zelfs al sinds begin december niet meer in de basis van coach Ole Gunnar Solskjaer.

Donny van de Beek probeert zich een weg te banen tussen Henrikh Mkhitaryan en Roger Ibanez. Ⓒ REUTERS

In de finale stuit Manchester United op Villarreal. De Spanjaarden hadden het soms benauwd in Londen maar verdedigden met succes een vorige week verkregen 2-1-voorsprong op Arsenal. Het duel eindigde in 0-0.

Voor Manchester is het de tweede finale van de Europa League in vier jaar. In 2017 was de ploeg in de eindstrijd te sterk voor Ajax. Villarreal speelde nooit eerder een Europese finale.