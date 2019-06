Verstappen raakt Wall of Champions: ’Last van onderstuur’

Verstappen liep wat schade op, maar kwam later nog wel de baan op om een longrun te rijden. Dat gold niet voor regerend wereldkampioen Lewis Hamilton, die zijn Mercedes flink beschadigde nadat hij ook in aanraking kwam met de Wall of Champions. Charles Leclerc was de snelste man, voor zijn Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel en Valtteri Bottas. Verstappen noteerde de dertiende tijd.

„Normaal gezien was het P4 geweest”, aldus de Limburger, die desgevraagd uitlegt wat er gebeurde bij zijn momentje in de betreffende bocht. „Ik had Pierre (teamgenoot Gasly, red.) voor me. Hem was verteld om vaart te maken, ik weet niet wat er precies gebeurde. Ik had last van onderstuur in het spoor van Pierre en raakte de muur. Niets meer aan te doen. Wel jammer, want we hebben natuurlijk wat tijd verloren.”

Verstappen was redelijk tevreden over de snelheid van zijn RB15. „De balans was oké, maar we moeten nog wel grip zien te vinden. De baan was nog heel stoffig en glad. In de longrun zien we er wel competitief uit. We hebben nog genoeg werk te doen, maar verder niets dramatisch.”