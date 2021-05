Edinson Cavani blijft langer bij Manchester United.

Cavani belandde in oktober vorig jaar transfervrij bij Manchester United en verbond zich tot medio 2021 aan de club van middenvelder Donny van de Beek. Zijn contract bevatte een optie op een verlenging met een jaar, maar aanvankelijk zag het er niet naar uit dat het verblijf van de trefzekere international in Manchester succesvol zou verlopen. Zijn aarzelende start in Engeland werd extra bemoeilijkt door een ongelukkige opmerking op social media, waarvoor hij tot zijn grote onbegrip een schorsing voor drie wedstrijden kreeg.

Inmiddels heeft Cavani zijn draai echter gevonden in Manchester. Hij kwam tot dusver vijftien keer tot scoren in 35 wedstrijden, met acht goals in de laatste zeven duels. Cavani speelde eerder voor Palermo, Napoli en Paris Saint-Germain.