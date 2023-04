PSV-uitblinker Simons vierde verjaardag bewust ingetogen: ’Ik had maar één ding in mijn hoofd’

PSV is dit seizoen sterk in de topwedstrijden. Alle drie de confrontaties met Ajax werden gewonnen, evenals de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Bij de uitwedstrijd tegen de Rotterdammers werd de zege pas in blessuretijd uit handen gegeven. Toch heeft PSV acht verliespunten meer dan Feyenoord, omdat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy veel punten morste tegen de kleintjes.

Tot groot verdriet van Simons. ,,Het is een seizoen geweest met ups en downs. Ook tegen tegenstanders waar je eigenlijk van moet winnen. Om kampioen te worden moet je topwedstrijden winnen, maar het ook laten zien tegen de kleine ploegen. Dat is niet altijd gebeurd helaas. Daarom zitten we ook in deze situatie. Maar ik zeg altijd: vallen en weer opstaan. Dat hebben we steeds gedaan”, aldus Simons.

Speciale week

PSV en Ajax treffen elkaar komende zondag weer in de finale van de KNVB-Beker. ,,Vandaag mogen we genieten, morgen begint een nieuwe week. Een speciale week voor iedereen. We gaan weer vol gas geven. Het wordt een heel andere wedstrijd. Je speelt een finale en het gaat om een prijs. En Ajax blijft Ajax. We hebben nu gewonnen, maar je moet ze niet onderschatten. Als dat gebeurt, dan gaat het niet goed. Volgende week wordt het een heel andere wedstrijd. Eén wedstrijd. Alles of niks. We weten wat onze kwaliteiten zijn. Wij hebben totaal andere spelers dan Ajax heeft. Iedereen speelt zijn eigen kaarten en wij spelen de onze.”

Simons werd tegen Ajax meerdere keren goed vrijgespeeld door Joey Veerman, die meerdere knappe passes gaf. ,,Het is heerlijk om met zulke spelers te spelen. Ik ben in Spanje opgegroeid met de bal en Joey is een speler die prachtige ballen kan geven. Ik geniet van hem op de linkerkant samen met Patrick van Aanholt. We hebben een goede connectie.”