Juventus geeft Ronald Koeman tik op neus

Ronald Koeman gaat nu ook in de Champions League onderuit. Ⓒ EPA

Ronald Koeman heeft opnieuw een dreun te verwerken gekregen. Tot nu toe had de Nederlandse trainer van FC Barcelona alle groepsduels in de Champions League gewonnen, maar dinsdagavond maaket Juventus korte metten met de Catalanen: 3-0. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer in Camp Nou. De Portugees scoorde beide keren vanaf de strafschopstip.