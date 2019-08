Hasselbaink wil Feyenoord wakker schudden

Nigel Hasselbaink in actie tegen het Zweedse Nörrkoping. De Nederlander wacht morgen het treffen met Feyenoord in De Kuip. Ⓒ BSR/SOCCRATES

AMSTERDAM - Feyenoord krijgt morgen in de play-offs van de Europa League bezoek van Hapoel Beer Sheva uit Israël. Voor veel spelers van de vijfvoudig kampioen wordt het de eerste keer dat zij in De Kuip spelen, maar niet voor Nigel Hasselbaink. De oud-spits van Excelsior leidde zijn elftal vorige week met een doelpunt en assist langs het Zweedse Norrköping en keert voor even terug in Nederland.