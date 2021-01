Khabib Nurmagomedov heeft boodschap voor Conor McGregor: ’Laat me iets spectaculairs zien’

Sport

Anthony Joshua slaat Koebrat Poelev tegen het canvas en blijft wereldkampioen

Anthony Joshua blijft wereldkampioen in het zwaargewicht bij de boksbonden IBF, WBO and WBA. De 31-jarige Engelsman bleek in Londen te sterk voor Koebrat Poelev, 39 jaar. Joshua sloeg zijn Bulgaarse uitdager in de negende ronde tegen het canvas.