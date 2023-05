Van de Zandschulp en Griekspoor beginnen Roland Garros allebei tegen qualifier

De loting heeft verder uitgewezen dat Carlos Alcaraz en Novak Djokovic elkaar in de halve finale tegen zullen komen, als de twee wereldtoppers en favorieten alle eerdere rondes weten te doorstaan. 22-voudig grandslamkampioen Djokovic begint met een partij tegen de Amerikaan Aleksandar Kovacevic. Voor Alcaraz, de Spaanse nummer één van de wereld, wacht eerst een qualifier. Titelverdediger Rafael Nadal is er vanwege een heupblessure niet bij in Parijs.

Jesper de Jong

Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. De nummer 195 van de wereld verloor na een voortvarende start met 0-6 6-2 6-2 van de Serviër Hamad Medjedovic.

De Jong verloor in de eerste set maar zeven punten, maar zag de negentien jaar oude Medjedovic steeds beter in de wedstrijd komen. Na een uur en 40 minuten benutte de mondiale nummer 168 zijn eerste wedstrijdpunt, waarna hij op zijn knieën ging op baan 11. De 22-jarige De Jong had bij winst zijn debuut mogen maken op een grandslamtoernooi.

Arantxa Rus komt vrijdag nog in actie in de laatste kwalificatieronde. De beste tennisster van Nederland treft om 11.00 uur de Japanse Honoka Uchiyama.