Trotse Roberto Mancini: ’Bijna niemand geloofde dat we hiertoe in staat zouden zijn’

„Een penaltyserie is altijd wreed. We speelden tegen een zware tegenstander die goed voor de dag kwam. We speelden niet zoals we dat kunnen, maar we bleven wel vechten”, zei Mancini in een eerste reactie bij RAI Sport.

„Bijna niemand dacht dat wij hiertoe in staat zouden zijn. Vandaag hebben we moeten lijden. Het kan ook niet altijd soepel gaan. Iedereen die de afgelopen drie jaar bij de nationale ploeg betrokken is geweest verdient grote lof.”

Spanje begon met een gewijzigde formatie aan het treffen met Italië. Zo begon vaste spits Álvaro Morata verrassend op de bank. „Met die tactische wijziging voorin bezorgden ze ons problemen. We wisten van tevoren dat Spanje een meester in het positiespel is en dat ze het ons daarmee moeilijk zouden maken, maar we moesten ons aan hen aanpassen en knokken. Dat hebben we gedaan.”

„De credits zijn voor mijn spelers, want zij geloofden drie jaar geleden al dat dit haalbaar zou zijn. Maar het is nog niet klaar. We moeten onze overgebleven krachten bundelen en ons voorbereiden op de finale”, aldus Mancini.

Zondagavond staat de finale op Wembley op het programma. Woensdagavond wordt bekend of de Squadra hierin Engeland of Denemarken treft.