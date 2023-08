Sem Steijn schiet FC Twente in verlenging naar derde voorronde Conference League

Nadat een ongelukkige tegengoal er voor rust voor had gezorgd dat de in Enschede opgebouwde marge was weggewerkt, voorkwam Steijn met zijn goal op aangeven van Joshua Brenet dat de beslissing zou vallen vanaf de strafschopstip. FC Twente verzekerde zich door het gelijkspel in Stockholm van een duel in de derde voorronde tegen FC Riga.

Grootste belang

Niet alleen voor FC Twente, maar ook voor het Nederlandse voetbal was de goal van Steijn van het grootste belang. Een vroege uitschakeling zou een enorme slag zijn geweest voor de positie op de UEFA-coëfficiëntenranking, waarop Nederland de afgelopen jaren juist de wind zo in de zeilen had, waardoor volgend seizoen twee clubs rechtstreeks geplaatst zijn voor de Champions League.

Met mede-eigenaar Zlatan Ibrahimovic als aandachtig toeschouwer op de tribune moest de aftrap van de wedstrijd enige minuten worden uitgesteld, omdat er zoveel vuurwerk was afgestoken dat het zicht beperkt was door dikke rookwolken. De Tele 2 Arena in Stockholm was een kolkende heksenketel en zou dat de hele wedstrijd blijven. Alleen in het uitvak op de korte zijde was het kalm, want dat bleef leeg doordat de 1500 tickets van FC Twente-supporters door de club uit Enschede waren teruggetrokken uit vrees voor de wraak van Hammarby-hooligans na de rellen in de Grolsch Veste.

Dezelfde elf

FC Twente-trainer Joseph Oosting had dezelfde elf spelers op het opstellingenformulier gezet als een week eerder in Enschede en dat betekende dat Michel Vlap opnieuw hangend op links speelde en dat voor geen van de drie zomeraanwinsten, Youri Regeer, Younes Taha en Naci Ünüvar, plek was in de basis.

Waar FC Twente in Enschede duidelijk de bovenliggende ploeg was, daar was dat in Stockholm zeker niet het geval. Opgezweept door het fanatieke publiek gaf de thuisploeg vol gas en omdat FC Twente te veel slordigheden in het spel had, lukte het de ploeg van Oosting onvoldoende om onder de druk uit te spelen. FC Twente haalde niet het eigen niveau en daardoor groeide het voetballend beperkte, maar zeer hard werkende en fysiek sterke Hammarby in de wedstrijd.

Veel grote kansen dwong de thuisclub niet af, maar door een gelukje nam Hammarby toch de leiding. Jusuf Erabi plaatste een wanhoopspoging vanaf twintig meter, maar via de voet van captain Robin Pröpper kreeg de bal een curve, waardoor doelman Lars Unnerstall kansloos was. De ontlading was groot bij de Zweden, waarbij voormalig ADO-speler Shaquille Pinas als linksback speelde.

De ontlading was groot bij Hammarby IF na de openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Geluksvogel

Door de geluksgoal was de door FC Twente opgebouwde marge weggewerkt, terwijl de ploeg van Oosting het aanvallend zo moeilijk had met de geharnaste defensie van Hammarby. Er kwam te weinig gevaar van de flanken, waar de vertrokken Vaclav Cerny en Virgil Misidjan node worden gemist, terwijl spits Manfred Ugalde geïsoleerd was en weinig in het spel betrokken kon worden.

De beste kans voor FC Twente in de eerste helft was voor Vlap, wiens van richting veranderde schot door Hammarby-doelman Oliver Dovin met de nodige moeite uit het doel werd gewerkt.

Na rust keerde FC Twente zonder captain Pröpper terug op het veld. De routinier en een van de weinige spelers met lengte en kopkracht in de ploeg miste al een deel van de voorbereiding door een blessure. Zijn vervanger was de jonge Max Bruns. FC Twente begon goed aan de tweede helft en kreeg na een slippertje van Pinas, die even later geblesseerd zou uitvallen, via Ugalde een grote kans. De Zweedse doelman Dovin redde echter bekwaam in de één-tegen-één.

Sem Steijn

Ook Sem Steijn, een van de meer dreigende spelers van FC Twente, dat nogal steriel speelde, was tweemaal dicht bij een goal. Een kopbal ging net naast, terwijl een schot van dichtbij door Dovin met de voeten werd gekeerd. Aan de overkant ontsnapten de Enschedeërs toen Adi Nalic bij een goede uitbraak de bal net naast krulde.

Sem Steijn juicht met Naci Ünüvar Ⓒ Pro Shots

Bij FC Twente werden de flankspelers Vlap en Daan Rots, die weinig in het stuk voorkwam, bedankt voor bewezen diensten. Met Ricky van Wolfswinkel kwam er een extra spits bij, terwijl Alfons Sampsted de rechtsbackpositie innam, waardoor Joshua Brenet als rechtsbuiten kon gaan spelen. Even later moest Gijs Smal geblesseerd het veld ruimen. Zijn vervanger was Regeer, die op het middenveld ging spelen, waardoor Michal Sadilek linksback kon gaan spelen.

Controle

FC Twente had inmiddels de controle over de wedstrijd verworven, maar behalve een mooi percentage balbezit leverde dat niet zoveel op, want Hammarby had een stevige muur opgetrokken voor het eigen doel en gokte op een counter. FC Twente kwam er niet meer doorheen, waarna er een verlenging volgde. Een tegenvaller voor FC Twente zo vroeg in het seizoen. Tegenstander Hammarby zit midden in de competitie en zou normaal gesproken meer inhoud moeten hebben.

Daar bleek niet veel van, want ook in de verlenging was FC Twente de beter voetballende partij, al kwam Hammarby er gevaarlijk uit via Joel Nilsson en Viktor Dukanovic. Na acht minuten in de verlenging mocht Naci Ünüvar van Oosting eindelijk zijn kunsten komen vertonen als vervangen van Ugalde. Van Wolfswinkel verhuisde naar het centrum. Ünüvar zorgde direct voor dreiging. Het gevaarlijkste moment was opnieuw voor Steijn, die rakelings naast schot. Uiteindelijk was het toch Steijn, die de verlosser was, met zijn poeier tegen het net, waardoor FC Twente de derde voorronde van de Conference League heeft bereikt.

Geweldige teamprestatie

„Een geweldige teamprestatie”, zei Steijn bij Veronica. „En heel mooi dat ik hem dan mag maken.” Steijn scoorde ook al in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd. „Het was een hele zware wedstrijd”, zei hij na de remise in Stockholm verder. „Maar in de verlenging wisten we het dan toch nog te beslissen. We zijn erin blijven geloven. Ik ben superblij met mijn doelpunt, al had ik er misschien nog wel één mogen maken. Maar dat doet er nu niet meer toe.”

Van de vijandige sfeer in het stadion had hij weinig last. „Eigenlijk motiveert me dat alleen maar, misschien geniet ik er zelfs wel van. Het heeft ons niet in de weg gezeten.” Zowel in Enschede als in Stockholm deden zich rond het duel ongeregeldheden voor. Vooralsnog lijkt het donderdag rond het stadion rustig te zijn gebleven. Fans van FC Twente waren niet aanwezig, uit angst voor rellen.