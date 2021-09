FC Utrecht bevestigt: Gyrano Kerk naar Lokomotiv Moskou

Kerk stond in de belangstelling van meerdere clubs. Naast Lokomotiv Moskou aasden ook Stade Brest en Hellas Verona op de snelle en doelgerichte aanvaller.

Het was voor Kerk de tweede zomer op rij, dat hij in spanning zat. Vorig jaar was er ook al interesse van Hellas Verona, Cagliari en Leeds United, maar bleek de vraagprijs van FC Utrecht een te groot obstakel.

„Al geruime tijd stond Gyrano in de belangstelling van diverse buitenlandse clubs. Eind vorige week namen de onderhandelingen een dusdanige wending, dat het tot een akkoord kwam met Lokomotiv Moskou”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „De realisatie van een dergelijke transfer is belangrijk voor de continuïteit van FC Utrecht. In die zin stemt deze deal tot tevredenheid, al is het vertrek van Gyrano op sportief vlak natuurlijk een aderlating. Gyrano was, met zijn snelheid, wendbaarheid en onvoorspelbaarheid, altijd iemand die voor gevaar zorgde en voor een doorbraak in een wedstrijd kon zorgen.”

Kerk liep al heel wat jaartjes rond bij FC Utrecht. „Al zeven jaar, waarvan vijf jaar in het eerste. Dat is niet niks. Het wordt een grote verandering”, liet Kerk eerder al weten.