Trainer Dave Vos verlaat Ajax onder 18 en wordt assistent Giovanni van Bronckhorst

Na het duel in Istanbul vertelde Vos zijn spelers dat hij Ajax voorlopig de rug toekeert en in Glasgow een contract tot de zomer van 2024 of 2025 zal tekenen.

Met het vertrek van Vos verliest Ajax een jonge, ambitieuze trainer, die - net als Louis van Gaal bijvoorbeeld- zijn opleiding op het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) genoot en daarna ook de Cruyff University doorliep. Vorig jaar slaagde hij voor de Cursus Coach Betaald Voetbal.

Vos had eerder AZ onder 17 onder zijn hoede, werkte voor de KNVB en was sinds 2011 in dienst van Ajax. Daar trainde hij diverse jeugdelftallen, voordat hij onder Mitchell van der Gaag assistent-trainer werd bij Jong Ajax. Dit seizoen heeft hij de leiding over Ajax onder 18, waarmee hij woensdagmiddag in de UEFA Youth League een belangrijke zege boekte op Besiktas door een doelpunt van Amourricho van Axel Dongen.

Ondanks de overwinning heeft Ajax onder 18 tegen Sporting Portugal nog één punt nodig om te overwinteren. AZ slaagde daar wel al in.