Fortuna Sittard wuift Velazquez en Yilmaz uit

De spits wil een begin maken met zijn trainerscarrière, wellicht als assistent-bondscoach van Turkije, en Fortuna is in gesprek met Yilmaz over beëindiging van zijn contract. Naast Yilmaz gaat Fortuna ook trainer Julio Velazquez uitwuiven. De Spanjaard volgde dit seizoen Sjors Ultee op, voldeed aan de doelstelling met het Eredivisiebehoud, maar Fortuna wil toch een andere weg inslaan. Velazquez kwam meerdere malen in opspraak door zijn heetgebakerde gedrag en de communicatie verliep moeizaam door zijn gebrekkige kennis van het Engels.