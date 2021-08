Video: ’wielertoerist’ Chris Froome op pijnlijke wijze niet herkend op Frans journaal

In een reportage tijdens het middagjournaal van France 2 werd hij door een Franse journaliste, die hem duidelijk niet had herkend, in een voice-over een ’wielertoerist’ genoemd.

In het middagjournaal op France 2 werd een reportage gedraaid over de branden in de buurt van het Esterelmassief, waardoor de omgeving afgesloten is. Daarin zie je dat een man op een fiets tegengehouden wordt. Daarop zegt de journaliste in de voice-over dat de toegang zelfs voor ’wielertoeristen’ verboden is.

Alleen bleek het niet om een toerist, maar om viervoudig Tourwinnaar Froome te gaan.

