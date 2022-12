Abdi Nageeye in 2023 opnieuw present bij marathon van Rotterdam

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nageeye loopt volgend jaar opnieuw marathon van Rotterdam

14.28 uur: Abdi Nageeye doet in april opnieuw mee aan de marathon van Rotterdam. De 33-jarige winnaar van de vorige editie gaat in Rotterdam de strijd aan met de Belg Bashir Abdi, wiens komst al was aangekondigd. Het wordt pas de derde keer dat de twee vrienden dezelfde marathon lopen.

„Met een aansprekend duo als Abdi & Abdi belooft het opnieuw een spectaculaire marathon te worden”, aldus organisator Mario Kadiks. „Met zulke toppers kun je een mooie race en snelle tijden verwachten. Voor Nageeye staat ook de Nederlandse titel op het spel, want de NK zijn de komende twee jaar terug in Rotterdam.”

Nageeye en Abdi waren in de zomer van 2021 wereldnieuws. Tijdens de olympische marathon in Sapporo hielp Nageeye zijn trainingsmaat met motiverende armgebaren aan een medaille. De Nederlander en Belg werden respectievelijk tweede en derde. In april dit jaar won Nageeye met wat hulp van Abdi als eerste Nederlander de marathon van Rotterdam.

„Wat vriendendiensten betreft houden ’Abdi & Abdi’ elkaar nu in evenwicht. Ze staan quitte. Volgend jaar gaan ze bij de marathon van Rotterdam opnieuw een rechtstreeks gevecht met elkaar aan, met als inzet een tweede zege op de Coolsingel én weer een pr. Een prestigieuze ’race in een race’”, aldus de organisatie.

Dit jaar won Nageeye de marathon van Rotterdam met een tijd van 2.04.56. Een jaar eerder liep Abdi een parcoursrecord van 2.03.36, de snelste tijd ooit gelopen op Europese bodem. Komend jaar wil hij dat record gaan aanvallen.

De marathon van Rotterdam is op zondag 16 april.

Jaarcijfers bieden NEC na stadionongeluk hoop voor de toekomst

11:56 uur NEC is ondanks een „zwaar jaar” op financieel gebied voorzichtig optimistisch over de toekomst. De club uit Nijmegen kwam over het seizoen 2021-2022 uit op een negatief resultaat van 3,2 miljoen euro, maar het hebben van een positief weerstandsvermogen - de capaciteit om eventuele tegenvallers op te vangen - van 300.000 euro biedt NEC houvast.

„Dat we sinds jaren weer over een positief weerstandsvermogen beschikken, laat zien dat we als organisatie (en financieel) stappen maken”, aldus directeur Wilco van Schaik. „We realiseren ons dat dit pas een eerste stap is en dit nog geen zekerheid voor volgend seizoen is, maar voor nu is dit een heel mooie en belangrijke stap na zo’n lastig financieel jaar.”

In oktober 2021 begaf een deel van de tribune van het uitvak het en dat heeft volgens de club „een negatieve weerslag op de jaarcijfers gehad.” Door het ongeluk was er een tijd lang geen publiek welkom in De Goffert. De club maakte extra kosten om de schade te herstellen en spreekt ook van extra juridische kosten. De totale bedrijfslasten kwamen mede daardoor uit op 13,3 miljoen euro.

NEC had in het seizoen 2021-2022 een omzet van 10,1 miljoen euro, beduidend meer dan in het seizoen 2020-2021, waarin NEC nog in de eerste divisie uitkwam en het coronavirus meer impact had op de voetbalwereld. Van Schaik: „Het spelen in de Eredivisie heeft echter ook forse gevolgen voor de bedrijfslasten. NEC heeft direct geïnvesteerd en een Eredivisie-waardige organisatie neergezet. De weg naar een stabiele plek in de subtop is nog lang, maar de weg is daadwerkelijk ingezet op vele terreinen.”

NEC werd afgelopen seizoen elfde in de Eredivisie. Momenteel staat de club negende.

Wielerunie UCI wil veldrijder Aerts voor twee jaar schorsen

10:30 uur De internationale wielerunie UCI wil de Belgische veldrijder Toon Aerts voor twee jaar schorsen. Dat maakte de renner zelf bekend op een persconferentie. De 29-jarige Aerts testte begin dit jaar, bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om, positief op het verboden middel letrozol metaboliet.

De schorsing zou betekenen dat Aerts pas in februari 2024 weer in actie mag komen. Hij gaat mogelijk beroep aantekenen tegen de beslissing van de UCI.

Aerts zit sinds september zonder ploeg. De samenwerking met Baloise Trek Lions werd enkele maanden geleden in onderling overleg beëindigd.

Nets met tiende zege op rij naar tweede plek in NBA

07:44 uur De basketballers van Brooklyn Nets hebben hun tiende overwinning op rij geboekt in de NBA. De ploeg uit New York moest daar tegen Atlanta Hawks wel hard voor werken. De Nets zegevierden in Atlanta met 108-107, ook omdat Dejounte Murray van de thuisclub in de laatste minuut een vrije worp en twee schoten miste.

Kyrie Irving (28 punten) en Kevin Durant (26 punten en 16 rebounds) waren zoals gebruikelijk de uitblinkers bij de Nets, die door hun zegereeks zijn opgeklommen naar de tweede plaats in het oosten met 23 overwinningen tegenover 12 nederlagen. Alleen Boston Celtics (25-10) presteert nog beter.

De Nets passeerden op de ranglijst Milwaukee Bucks, dat bij Chicago Bulls de vierde nederlaag op rij en de twaalfde in totaal dit seizoen incasseerde. De NBA-kampioen van 2021 ging met 119-113 onderuit. Giannis Antetokounmpo tekende weliswaar voor 45 punten en 22 rebounds, maar het was niet genoeg voor de Bucks, die met 22 overwinningen naar de derde plaats zakten. Bij Chicago Bulls blonk DeMar DeRozan uit met 42 punten en 10 rebounds.

Titelhouder Golden State Warriors versloeg Utah Jazz met 112-107. Los Angeles Lakers ging met 112-98 onderuit bij Miami Heat.