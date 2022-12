Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nets met tiende zege op rij naar tweede plek in NBA

07:44 uur De basketballers van Brooklyn Nets hebben hun tiende overwinning op rij geboekt in de NBA. De ploeg uit New York moest daar tegen Atlanta Hawks wel hard voor werken. De Nets zegevierden in Atlanta met 108-107, ook omdat Dejounte Murray van de thuisclub in de laatste minuut een vrije worp en twee schoten miste.

Kyrie Irving (28 punten) en Kevin Durant (26 punten en 16 rebounds) waren zoals gebruikelijk de uitblinkers bij de Nets, die door hun zegereeks zijn opgeklommen naar de tweede plaats in het oosten met 23 overwinningen tegenover 12 nederlagen. Alleen Boston Celtics (25-10) presteert nog beter.

De Nets passeerden op de ranglijst Milwaukee Bucks, dat bij Chicago Bulls de vierde nederlaag op rij en de twaalfde in totaal dit seizoen incasseerde. De NBA-kampioen van 2021 ging met 119-113 onderuit. Giannis Antetokounmpo tekende weliswaar voor 45 punten en 22 rebounds, maar het was niet genoeg voor de Bucks, die met 22 overwinningen naar de derde plaats zakten. Bij Chicago Bulls blonk DeMar DeRozan uit met 42 punten en 10 rebounds.

Titelhouder Golden State Warriors versloeg Utah Jazz met 112-107. Los Angeles Lakers ging met 112-98 onderuit bij Miami Heat.