Suriname neemt met opgeheven hoofd afscheid van Gold Cup

In het Exploria Stadium in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, voetbalde de ploeg tegen Guadeloupe de laatste groepswedstrijd. Beide landen waren na twee eerdere nederlagen al uitgeschakeld voor een plek in de knock-outfase. Guadeloupe speelde vanaf de 30e minuut met tien man nadat een speler met een rode kaart van het veld was gestuurd.

Costa Rica eindigde als eerste in de poule door Jamaica met 1-0 te verslaan. Bryan Ruiz, oud-speler van FC Twente en PSV, tekende in de 53e minuut voor de enige treffer. Costa Rica beëindigde de wedstrijd ook met een man minder nadat doelman Leonel Moreira in de tweede helft met rood was bestraft.