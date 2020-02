Brons Schulting op 1000 meter, zilver voor Roes

Voor Schulting, onder meer olympisch en wereldkampioene op deze afstand, was het dit seizoen haar vierde wereldbekermedaille op de 1000 meter. In het wereldbekerklassement van dit onderdeel gaat ze nog altijd stevig aan de leiding.

De strijd om de medailles werd met slechts drie rijdsters verreden. Kort na de eerste start gingen de Zuid-Koreaanse Yu Bin Lee en de Russische Sofia Prosvirnova hard onderuit. Zij verschenen bij de herstart door een straf niet meer op het ijs.

Drie ronden voor de finish kwam Schulting aan kop en leek ze in vertrouwde stijl de finale te winnen. Kim verraste de grote favoriete echter binnendoor, waarna ook Sarault haar op de finishlijn nog net passeerde.

In de gemengde aflossingsfinale, gewonnen door Hongarije, kon Nederland niet meedoen om de medailles. Daan Breeuwsma ging in de beginfase van de race over 2000 meter onderuit, waarna Oranje was uitgeschakeld. Namens Nederland kwamen ook Schulting, Lara van Ruijven en Itzhak de Laat in actie.

Eerder op zaterdag behaalde debutant Sven Roes zilver op de 1500 meter.