Cricketers Oranje zetten zichzelf op WK te kijk tegen Ierland

Oranje liet het aan bat volledig afweten en schotelde de fans in het Zayed Cricket Stadium een onvervalst staaltje kneutercricket voor. Het bij elkaar gesprokkelde totaal van 106 werd door de Ieren op de eerste bal van de zestiende over gepasseerd.

Om zich te plaatsen voor de volgende ronde, de zogeheten Super 12, kan Oranje zich tegen Namibië en Sri Lanka geen nederlaag meer veroorloven. Alleen de nummers 1 en 2 van groep B gaan door. Hoewel het korte en snelle Twenty20-cricket garant staat voor verrassende uitslagen, lijkt een zege op Sri Lanka, een land met testcricket-status, bijkans onmogelijk voor Oranje.

Hengelen

Illustratief voor de Hollandse onmacht was de manier waarop openingsbatsman Ben Cooper zijn wicket inleverde: hij ging run out op zijn eerste bal. Het zou nooit meer goedkomen met de batting line-up van Nederland. Op 24 voor 1 zag het grote talent Bas de Leede, bij een poging ruimte te maken, hoe zijn ‘leg stump’ door een beamer (full-toss gegooide bal) werd ontworteld. Maar het kon nog erger, veel erger.

De Ier Curtis Campher was met vier wickets in vier opeenvolgende ballen de grote plaag voor Oranje. Ⓒ AFP

Uitgerekend toen Max O’Dowd en Colin Ackermann de stand boven de 50 tilden en de runrate voorzichtig toenam, liet Ackermann (11) zich verleiden om down the leg naar een wide te hengelen. Dat kwam hem duur te staan. Na tussenkomst van de (aangevraagde) videoscheidsrechter bleek de geboren Zuid-Afrikaan de bal flinterdun te hebben gespeeld en te zijn uitgevangen door Neil Rock.

Unieke quattrick

Die klap hoefde nog niet het einde te betekenen van de Nederlandse aspiraties, aangezien er nog genoeg kanonnen op de slaglijst stonden. Maar een paar minuten later zat de hele middle-order met het schaamrood op de kaken alweer aan de kant. Ryan ten Doeschate (0, lbw), wicketkeeper Scott Edwards (0, lbw) en Roelof van der Merwe (0, hit wicket) werden met een ‘golden duck’ terug naar het paviljoen gestuurd.

De drie professionals waren alle drie op hun eerste bal uitgegooid door Curtis Campher, die daarmee dus vier slachtoffers op rij maakte, goed voor een historische ‘quattrick’ op het WK T20.

Max O’Dowd

Max O’Dowd, het andere Nederlandse openingsbat die al het drama van dichtbij had zien gebeuren, vocht nog voor wat hij waard was en produceerde knap een halve century (51 runs in 47 ballen). Maar bij zoveel gepruts van zijn ploeggenoten, uitgerekend onder ideale omstandigheden voor batsmen, bleek die bijdrage niet veel waard. In de twintigste en laatste van de 20 overs ging Oranje all out, op het schamele totaal van 106.

Max O’Dowd bood de Ieren in Abu Dhabi met 51 runs als enige Nederlandse batsman fatsoenlijke tegenstand. Ⓒ AFP

De Ieren hadden vervolgens weinig problemen om de zege binnen te slepen. Onder aanvoering van Gareth Delany (44) en de ervaren Paul Stirling (30 not out) passeerde Ierland in de zestiende over en voor het verlies van slechts drie wickets het Nederlandse totaal: 107 voor 3. Woensdag wacht Oranje in Abu Dhabi het duel met Namibië.