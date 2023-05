Everton bewijst zichzelf en Ten Hag enorme dienst, degradatie Southampton lijkt onafwendbaar

United verloor zondag namelijk voor de tweede keer op rij (1-0 bij West Ham United) en zodoende had seizoensverrassing Brighton voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Everton slechts twee verliespunten minder. Door de nederlaag is dat verschil nu vijf punten met nog vier wedstrijden te spelen (voor United, vijf voor Brighton), een fijne marge in de strijd om Champions League-voetbal.

Want tegen Everton ging het volledig mis voor The Seagulls. Al binnen de minuut - na 33 seconden - was het raak via Abdoulaye Doucouré. De spits maakte na een halfuur ook nog de 0-2, waarna doelman Jason Steele op ongelukkige wijze ook nog een eigen treffer maakte.

Na rust ging Brighton volop in de aanval, maar in plaats van het net trof het de paal en de lat. Everton scoorde wel weer. Dwight McNeil bleef koel, omspeelde Steel en schoof binnen. Pas daarna was het dan eindelijk raak voor de thuisploeg. Alexis MacAllister redde uit de rebound de eer. Mede dankzij de uitblinkende doelman Jordan Pickford bleef het bij die ene goal. Aan de andere kant toverde McNeil in de slotseconden met een schot in de korte kruising nog een schitterend slotstuk tevoorschijn.

Degradatie Southampton lijkt onafwendbaar

Het moet wel heel gek lopen wil Southampton komend seizoen in de Premier League spelen. Door een 4-3 nederlaag bij Nottingham Forest lijkt handhaving een utopie voor de club.

Notthingham - dat zich ook nog veilig moet spelen - en Southampton maakten er een heerlijke wedstrijd van met tussen de 18e en 25e minuut drie goals. Uiteindelijk ging Forest rusten met een 3-1 voorsprong. Southampton kwam na rust nog terug tot 3-2, maar dankzij een subtiele assist achter het standbeen langs van Morgan Gibbs-White kon Danilo de wedstrijd beslissen. Een rake strafschop van James Ward-Prowse diep in blessuretijd kwam te laat voor een heroïsche comeback.

Spektakel bij Fulham-Leicester

De situatie voor Leicester City in de Premier League blijft ondertussen nijpend. Fulham, met Kenny Tete en Carlos Vinícius (oud-PSV), trakteerde de club op een harde nederlaag: 5-3. Vinícius maakte een doelpunt en Tete gaf een assist op de 4-0.

Fulham leek een gemakkelijke middag te hebben, maar het werd toch nog spannend Ⓒ ANP/HH

De Londenaren beleefden een fantastische eerste helft. Willian verraste binnen tien minuten Leicester-doelman Daniel Iversen uit een vrije trap: 1-0. Het was Carlos Vinicius, die vervolgens 2-0 scoorde na een steekpass van Harry Wilson.

Vlak voor de rust maakte Tom Cairney ook nog de derde. Leicester kreeg in de tegenstoot mogelijkheden via Harvey Barnes en Jamie Vardy, zonder succes.

Fulham ging na de rust op vrolijke voet verder, waar het in de eerste helft mee begonnen was. Kenny Tete gaf namelijk een assist op Cairney: 4-0. Via Barnes maakte Leicester nog een eretreffer. Vardy kreeg vervolgens dé kans om het weer spannend te maken. De spits werd gevloerd in de zestien door Leno, maar schoot de penalty op de doelman.

Tot overmaat van ramp schoot Willian daarna zijn tweede binnen: 5-1. Opvallend genoeg kregen de bezoekers in de slotfase opnieuw een pingel. João Palhinha vloerde James Maddison en schoot vervolgens wel raak (5-2). Door een pijnlijke fout van Fulham werd het zelfs nog 5-3.

Stand van zaken

Op de vijftiende plaats in de Premier League staat momenteel Notthingham Forest met 33 punten, Everton is momenteel ook veilig met een puntje minder. Leicester City en Leeds United staan met beide 30 punten op een degradatieplek en moeten dus sowieso nog aan de bak. Southampton heeft ondertussen een wonder nodig. The Saints hebben 24 punten en het slechtste doelsaldo van alle clubs onderin. De hekkensluiter moet dus zijn resterende drie duels (tegen Fulham, Brighton en Liverpool) winnen en dan is het nog steeds afhankelijk van wat de concurrenten doen.