Kenny Tete en Carlos Vinicius doen Leicester City pijn in degradatiestrijd

De Londenaren beleefden een fantastische eerste helft. Willian verraste binnen tien minuten Leicester-doelman Daniel Iversen uit een vrije trap: 1-0. Het was Carlos Vinicius, die vervolgens 2-0 scoorde na een steekpass van Harry Wilson.

Vlak voor de rust maakte Tom Cairney ook nog de derde. Leicester kreeg in de tegenstoot mogelijkheden via Harvey Barnes en Jamie Vardy, zonder succes.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Fulham ging na de rust op vrolijke voet verder, waar het in de eerste helft mee begonnen was. Kenny Tete gaf namelijk een assist op Cairney: 4-0. Via Barnes maakte Leicester nog een eretreffer. Vardy kreeg vervolgens dé kans om het weer spannend te maken. De spits werd gevloerd in de zestien door Leno, maar schoot de penalty op de doelman.

Spanning

Tot overmaat van ramp schoot Willian daarna zijn tweede binnen: 5-1. Opvallend genoeg kregen de bezoekers in de slotfase opnieuw een pingel. João Palhinha vloerde James Maddison en schoot vervolgens wel raak (5-2). Door een pijnlijke fout van Fulham werd het zelfs nog 5-3.