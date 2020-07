Bryan Linssen is Feyenoorder: ’Droom boven grote zakken geld’

Bryan Linssen in duel met zijn nieuwe ploeggenoot Steven Berghuis van Feyenoord. Ⓒ BSR/SOCCRATES

ROTTERDAM - Ooit, in het jaar 2012, stond er in stadion De Koel een driemansvoorhoede bij VVV-Venlo. De twee vleugelspelers luisterden naar de naam Steven Berghuis en Bryan Linssen. Acht jaar later staan zij straks samen op het veld in een kolkende Kuip, nu Feyenoord zich definitief heeft verzekerd van de komst van laatstgenoemde Limburger.