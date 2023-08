Herbeleef hoe Leeuwinnen de groepswinst veiligstellen met grootste WK-zege ooit

De voetbalsters van Oranje hebben met veel overtuiging gewonnen van WK-debutant Vietnam. Door de 7-0-zege blijft het elftal van bondscoach Andries Jonker regerend wereldkampioen de Verenigde Staten voor in de groep en ontloopt het hoogstwaarschijnlijk de mondiale nummer 3 Zweden in de achtste finales. Bij rust stond het al 5-0 in het Nieuw-Zeelandse Dunedin.

Victoria Pelova, Lieke Martens en Jackie Groenen vieren de 5-0. Ⓒ Soccrates