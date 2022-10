Oefeninterland Oranje Leeuwinnen tegen Zambia afgelast

Direct na de kwalificatie voor het WK op dinsdag 6 september is gekeken naar de invulling van de interlandperiode in oktober. Hierbij is gekeken naar beschikbaarheid, niveau en speelstijl van mogelijke tegenstanders, waarna Zambia is gecontacteerd.

,,Helaas bleek vorige week dat de visaprocedure langer in beslag nam dan aanvankelijk gedacht”, zo laat de bond weten. Ondanks inspanningen van de KNVB, de Zambiaanse bond en betrokken Ministeries werd vandaag duidelijk dat het niet mogelijk is voor het Zambiaanse team om tijdig naar Nederland te reizen.

In de tussentijd heeft de KNVB gezocht naar een vervangende tegenstander, maar helaas is die op deze korte termijn niet gevonden.

Miedema meldt zich af bij Oranje

Vivianne Miedema heeft zich afgemeld voor interland Oranje. De 26-jarige spits is ziek. De Nederlandse voetbalsters nemen het volgende week op tegen Noorwegen in een vriendschappelijk duel.

Katja Snoeijs (26), uitkomend voor Everton, is opgeroepen als vervangster van Miedema en zij sluit later op maandag bij de selectie aan.

Martens en Van der Gragt

Ook onder anderen Lieke Martens en Stefanie van der Gragt zijn er niet bij de interland. „We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om hen dit keer niet op te roepen”, zei bondscoach Andries Jonker over de absentie van een aantal speelsters.

Voor Oranje kenmerkt de oefenwedstrijd de voorbereiding op het WK, volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland - Noorwegen wordt gespeeld in Den Haag.