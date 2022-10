Slecht nieuws Oranje: Miedema haakt af voor twee interlands

De 26-jarige spits is ziek. De Nederlandse voetbalsters nemen het donderdag in een oefenwedstrijd op tegen Zambia en vijf dagen later is Noorwegen de tegenstander in een vriendschappelijk duel.

Katja Snoeijs (26), uitkomend voor Everton, is opgeroepen als vervangster van Miedema en zij sluit later op maandag bij de selectie aan.

Martens en Van der Gragt

Ook onder anderen Lieke Martens en Stefanie van der Gragt zijn er niet bij tijdens de aanstaande twee duels. "We kijken naar wat het beste is voor ieder individu. En na goed overleg met speelsters en hun clubs hebben we besloten om hen dit keer niet op te roepen", zei bondscoach Andries Jonker over de absentie van een aantal speelsters.

Voor Oranje kenmerken de twee oefenwedstrijden de voorbereiding op het WK, volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Het duel met Zambia wordt gespeeld in Breda, Nederland - Noorwegen in Den Haag.